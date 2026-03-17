"Żaden region Rosji nie może czuć się bezpieczny"

„Dynamika rozwoju środków ataku, zwłaszcza systemów bezzałogowych, a także wyrafinowanie metod ich wykorzystania są takie, że żaden region Rosji nie może czuć się bezpieczny” - oświadczył Szojgu, cytowany przez rosyjskie media.

Reklama

Dodał, że w 2025 roku liczba ukraińskich ataków powietrznych na infrastrukturę w różnych rosyjskich regionach „wzrosła prawie cztery razy”.

Produkcja ukraińskich dronów

W ciągu trwającej już piąty rok inwazji Rosji na Ukrainę Kijów znacząco nasilił krajową produkcję sprzętu wojskowego. W ubiegłym roku wydatki na produkcję dronów w Ukrainie sięgnęły 775 mld hrywien (17,7 mld dolarów).

Ukraina „mocarstwem w dziedzinie dronów”

W listopadzie 2025 r. Bloomberg nazwał Ukrainę „mocarstwem w dziedzinie dronów”. Według tej agencji w ubiegłym roku Kijów użył ok. 4 mln różnego rodzaju dronów do ataków na rosyjskie cele na froncie i w głębi Rosji. Dla porównania, Stany Zjednoczone produkują około 100 tys. dronów - dodał Bloomberg.

Inwazja Rosji na Ukrainę zrobiła drony najważniejszą i najefektywniejszą bronią sił ukraińskich - ocenił w ubiegłym tygodniu „New York Times”. Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy major Robert Browdi, „Madziar”, powiedział amerykańskiemu dziennikowi, że „drony odpowiadają obecnie za ponad 90 proc. rosyjskich strat”.