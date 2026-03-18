10 krajów UE chce "gruntownego przeglądu ETS"

Obok szefa polskiego rządu apel poparli liderzy: Włoch, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Grecji, Węgier, Słowacji i Rumunii.

List, do którego dotarła PAP, został skierowany do szefowej KE w przededniu szczytu w Brukseli poświęconego cenom energii. Sygnatariusze uznali, że konieczny jest gruntowny przegląd ETS, mający na celu złagodzenie wpływu tego systemu na ceny energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka zmienności cen emisji dwutlenku węgla, w tym przedłużenie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 poza 2034 r.

„Ponadto kluczowe jest złagodzenie procesu wycofywania bezpłatnych uprawnień od 2028 r., aby uniknąć nadmiernego obciążenia przemysłu w tym okresie przejściowym” - czytamy w liście.

W ocenie przywódców Komisja Europejska nie powinna czekać z przeglądem systemu ETS do lata, ale po dyskusji liderów na szczycie w czwartek powinna przedstawić zmiany najpóźniej pod koniec maja.