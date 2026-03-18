W przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia sugerujące, że rząd niemiecki może napotykać trudności z pełnym skompletowaniem brygady. Chodzi przede wszystkim o tempo rekrutacji ochotników do części jednostek oraz o obsadzenie kluczowych stanowisk w pododdziałach bojowych. W lutym wskazywano, że na etaty w głównych strukturach zgłosiło się znacznie mniej kandydatów, niż wynikało z potrzeb.

Reklama

Mimo tych sygnałów Niemcy utrzymują, że plan rozmieszczenia brygady na Litwie zostanie zrealizowany w całości do końca 2027 roku - informuje litewska telewizja LRT. Niemiecki rząd podkreśla, że obecne wyzwania mają charakter przejściowy i nie podważają strategicznej decyzji o stałej obecności wojsk na Litwie. Z kolei strona litewska deklaruje pełne wsparcie dla projektu i gotowość do zapewnienia odpowiednich warunków dla żołnierzy oraz ich rodzin.

Docelowo na Litwie ma stacjonować około 5000 żołnierzy oraz 200 pracowników cywilnych Bundeswehry. Większość żołnierzy ma przyjechać wraz z rodzinami, co oznacza, że obecność niemieckiej brygady będzie trwała i stabilna. Już teraz w kraju mieszka kilkadziesiąt rodzin żołnierzy z dziećmi. Brygada będzie dysponować pododdziałami artyleryjskimi, rozpoznawczymi, inżynieryjnymi i wsparcia logistycznego, co pozwoli jej na prowadzenie szerokiego zakresu działań militarnych i szkoleniowych.

Trzon sił rozmieszczonych na Litwie mają stanowić dwa niemieckie bataliony, czyli 122. batalion grenadierów pancernych z Bawarii oraz 203. batalion pancerny z Nadrenii Północnej-Westfalii. Wraz z dotychczasową międzynarodową grupą bojową stworzą one zintegrowany komponent zdolny do prowadzenia działań obronnych od pierwszych godzin ewentualnego kryzysu. Z założeń NATO wynika, że obecność ciężkich jednostek na miejscu ma ograniczyć ryzyko destabilizacji i zwiększyć próg odstraszania wobec potencjalnego agresora.

Zmiany wpisują się w szerszą transformację strategii NATO na wschodniej flance. Zamiast niewielkich rotacyjnych kontyngentów NATO stawia dziś na stałą obecność wojskową oraz realną zdolność do natychmiastowej reakcji. Litwa, ze względu na swoje położenie między Białorusią a rosyjskim obwodem kaliningradzkim, uznawana jest za jeden z najbardziej newralgicznych punktów bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.