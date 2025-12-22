Samochód, KIA Sorento, eksplodował na parkingu przy ulicy Jasenewaja na południu Moskwy około godz. 7 czasu lokalnego. Auto wybuchło zaraz po tym, jak ruszyło.

Ranny 56-letni kierowca trafił do szpitala, gdzie zmarł. Początkowo rosyjskie media propagandowe nie ujawniały jego tożsamości. Wreszcie rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietłana Petrenko zakomunikowała, że ofiarą był gen. Fanil Sarwarow. Dodała, że według wstępnych ustaleń ładunek wybuchowy został umieszczony pod pojazdem.

Komitet uruchomił śledztwo z artykułów dotyczących zabójstwa dokonanego w sposób zagrażający życiu wielu osób oraz nielegalnego obrotu materiałami wybuchowymi.

"Śledczy analizują różne wersje zdarzeń. Jedna z nich zakłada, że zamach został zorganizowany przez ukraińskie służby specjalne" – czytamy w komunikacie Komitetu Śledczego.

Kijów jak dotąd nie skomentował informacji o śmierci gen. Sarwarowa.

Kim był gen. Fanil Sarwarow?

Fanil Sarwarow pochodził z Griemiaczinska w Kraju Kraju Permskim. W latach 1992–2003 walczył na pierwszej linii: najpierw w wojnie osetyjsko-inguskiej, a potem w czeczeńskiej. W latach 2015–2016 „realizował zadania związane z organizacją i prowadzeniem” operacji w Syrii. Został awansowany na generała majora w 2024 r.

Ostatnio brał udział w wojnie przeciwko Ukrainie.