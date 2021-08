Centralny rejestr pieców i kotłów ruszył 1 lipca, a wraz z nim obowiązek rejestracji ogrzewania budynków. Dotyczy to wszystkich źródeł spalania paliw do 1 MW mocy, które do tej pory nie wymagały rejestracji. Trzeba zgłosić ogrzewanie, które jest w budynku, zarówno używane jak i nieużywane, te dotyczącej ciepłej wody użytkowej, jak i grzania pomieszczeń. Rejestr obejmuje wszystkie budynki, a więc nie tylko domy jednorodzinne i wielorodzinne, ale też hotele, biura, kościoły, szpitale, szkoły, warsztaty, piekarnie, gospodarstwa rolne, szklarnie, hale, instytucje kultury itp. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.

Głównym celem składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zebranie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw tzw. kopciuchów będących źródłem tzw. niskiej emisji czyli smogu.

Faza pierwsza: rejestracja pieca, kotła, kozy i pompy

Zgłoszenia dokonuje się przez stronę internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zgłaszający ma do wyboru 11 typów źródeł ciepła. Oprócz kotłów i pieców (na węgiel, drewno, gaz, olej) są też kominki, kozy, piecokuchnie, sieć ciepłownicza, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny oraz kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z funkcją wspomagania ogrzewania.

Natomiast nie ma możliwości zgłoszenia paneli fotowoltaicznych, więc ich nie zgłaszamy. Osoba, która np. ogrzewa budynek panelami grzewczymi na podczerwień (IR), a do ich zasilania wykorzystuje własną instalację fotowoltaiczną, w formularzu powinna wybrać opcję: ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny.

Autorka: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl