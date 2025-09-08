Vestas oficjalnie przejął zakład w Goleniowie LM Wind Power. Przejęcia zakładu po Szczecinem odbyło się na mocy umowy podpisanej 15 maja 2025 r.

"W tym tygodniu przejęliśmy działalność goleniowskiej wytwórni łopat morskich w Polsce. Wynika to z umowy podpisanej z LM Wind Power w maju i od tego czasu otrzymał wszystkie niezbędne zezwolenia regulacyjne" - podała Vestas w mediach społacznościowych.

Ekspansja Vestas

W komunikacie na który powołuje się Bussinesinsider duńska firma podała, że przejęcie zakładu w Goleniowie to kolejny krok w strategicznej ekspansji Vestas, która ma na celu sprostać rosnącym potrzebom Europy w obszarze bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii.

Jak zauważa Felix Henseler dyrektor ds. technologii i operacji Vestas, dodanie fabryki w Goleniowie potwierdza zaangażowanie firmy w rozwój branży wiatrowej. W jego ocenie przejęcie polskiego zakładu podkreśla, "w jaki sposób Europa może stymulować inwestycje i miejsca pracy w tej branży dzięki odpowiednim, długoterminowym zobowiązaniom politycznym wobec energetyki wiatrowej”.

Goleniowski zakład nadal będzie dostarczał łopaty do turbin

Zakład LM Wind Power w Goleniowie działa od 2009 r. i dostarczał łopaty do turbin wiatrowych. Po zmianie właściciela nic się nie zmieni, fabryka nadal będzie produkować łopaty do lądowych turbin wiatrowych.

Nie tylko łopaty

Zakład produkujący łopaty do turbin to nie jedyna inwestycja Vestas w Polsce. Firma ma też fabrykę montażową w Szczecinie, w której produkowane są piasty i gondole dla morskiej turbin wiatrowych. Dzięki przejęciu zakładu w Goleniowie liczba zatrudnionych w polskich zakładach Vestas wzrośnie do 2 tys.

"Cieszymy się, że możemy powitać 400 istniejących pracowników w Vestas, dzięki czemu nasza liczba pracowników w Polsce wynosi prawie 2000. Obok goleniowskiej fabryki łopat prowadzimy również w Szczecinie zakład montażowy, który produkuje piasty i gondole do morskiej turbiny wiatrowej V236-15.0 MW" - podała firma na FB.