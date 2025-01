Farma wiatrowa Baltica 2

Pracująca z pełną mocą niemal 1,5 GW farma dostarczy tyle energii elektrycznej, ile przeciętnie potrzebuje ok. 2,5 mln gospodarstw domowych.

Farma zajmie powierzchnię ok. 190 km kw. na wysokości Łeby, przy czym najbliższe brzegu turbiny będą leżeć w odległości ok. 40 km od niego. Turbiny wyprodukowane przez Siemensa-Gamesę i stacje transformatorowe zostaną połączone kablami pracującymi pod napięciem 66 kV o łącznej długości ok. 170 km. Energia elektryczna popłynie pracującymi pod napięciem 375 kV kablami o łącznej długości 300 km do lądowej stacji elektroenergetycznej koło Choczewa. Stamtąd energia elektryczna trafi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestorzy otrzymali prawo do pokrycia ujemnego salda przez 25 lat przy czym cena sprzedawanej energii nie będzie mogła być wyższa niż 319,6 zł za MWh netto, waloryzowana o wskaźnik inflacji.

Jedna z największych pojedynczych morskich farm wiatrowych na świecie

W momencie uruchomienia w 2027 r. Baltica 2 będzie jedną z największych pojedynczych morskich farm wiatrowych na świecie. Budowana w trzech etapach farma Dogger Bank na Morzu Północnym powinna mieć wtedy moc 3,6 GW, a docelowo nawet 5,6 GW. Porównywalną moc - po 1,5 GW mają działające już holenderskie farmy Hollandsee Kust Zuid i Borselle.

PGE i Orsted, które w projekcie mają po 50 proc. udziałów podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne (FID) przy szacowanych nakładach 30 mld zł, dzielonych między firmy na pół. Polska spółka zdobyła w BGK pożyczkę w wysokości do 3,9 mld zł z polskiego KPO jako wkład własny. Resztę swojego wkładu - 11,1 mld zł PGE sfinansuje w formule project finance dzięki umowie z konsorcjum 25 instytucji finansowych. W ramach tej części finansowania BGK udzielił drugiej pożyczki ze środków KPO do kwoty ok. 1,6 mld zł oraz kredytów z bilansu własnego na ok. 530 mln zł. 400 mln euro pożyczki wniósł Europejski Bank Inwestycyjny. Na projekty wiatrowej na morzu, w tym wspólne z PGE EBI przyznał wcześniej Orstedowi 1,2 mld euro.

Projekt Baltica 3

Drugim projektem PGE i Orsteda na polskim Bałtyku jest Baltica 3 - farma, która ma powstać do 2030 r. i mieć moc rzędu 1 GW.

Pierwsza faza rozwoju polskiej morskiej energetyki wiatrowej przewiduje budowę farm o mocy 5,9 GW. Wsparcie w postaci prawa do pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę zostało przyznane w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych Prezesa URE.

W II fazie rozwoju wsparcie ma zostać przyznane w drodze aukcji. Aukcje zostały zaplanowane na lata 2025, 2027, 2029 oraz 2031 i mają umożliwić powstanie odpowiednio 4 GW, 4 GW, 2 GW i 2 GW mocy zainstalowanej. (PAP)