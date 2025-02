Eksport rosyjskiej ropy – zmiany od 2022 roku

Powodem tego jest to, że Rosja przekierowała eksport surowca do innych części świata i krajów, a przede wszystkim do Chin i Indii. W przypadku pierwszego z nich import surowca z Rosji wzrósł o 26 proc., a w przypadku drugiego o astronomiczne 111 proc.

Nie inaczej było w przypadku innych regionów i państw. Kraje afrykańskie zwiększyły import ropy z Rosji o około 100 proc. Taką samą skalę wzrostu zaobserwowaliśmy w Ameryce Łacińskiej i Turcji. Po drugiej stronie jest UE, która zmniejszyła import ropy z największego europejskiego kraju aż o 87 proc. W przypadku azjatyckich krajów OECD spadł on o ok. 50 proc. W przypadku USA i Wielkiej Brytanii zmniejszył się o 100 proc.

Spadek przychodów budżetowych Rosji

UE nałożyła sankcje na rosyjskie węglowodory w roku rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przez Rosję. Z embarga zostało zwolnionych kilka państw, które były najbardziej uzależnione od surowca ze wschodu, dlatego rosyjska ropa nadal płynęła do Europy w 2023 roku – pisze Statista.

To, że Rosja w dużej mierze utrzymała wolumen eksportu, nie oznacza, że nie spadły jej przychody z eksportu surowca. Z medialnych doniesień wynika, że cena ropy dla Chin i Rosji jest znacznie niższa niż dla byłych odbiorców z Europy.

Import rosyjskiej ropy do Chin i Indii

W lipcu 2024 roku Indie importowały z Rosji średnio 2,07 miliona baryłek ropy dziennie, co stanowiło 44 proc. całkowitego importu ropy do Indii w tym miesiącu. Dla porównania, w 2021 roku rosyjska ropa stanowiła zaledwie 2 proc. rocznego importu Indii. W tym samym okresie Chiny importowały z Rosji około 1,76 miliona baryłek ropy dziennie.