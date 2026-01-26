Coraz większe poparcie dla energetyki jądrowej

92 proc. respondentów jest za budową elektrowni jądrowej w Polsce, prawie 80 proc. akceptuje budowę w swojej okolicy - wynika z zaprezentowanych w poniedziałek przez Ministerstwo Energii wyników ogólnopolskiego sondażu na zlecenie resortu.

W badaniu jednoznacznie przeciw budowie energetyki jądrowej opowiedziało się 5 proc. ankietowanych, a 3 proc. nie miało zdania.

Budowę w okolicy swojego miejsca zamieszkania akceptowało 79,9 proc. ankietowanych, natomiast 17,4 proc. było przeciw.

94 proc. uznało, że elektrownia jądrowa zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, a 88 proc. uważa, że energetyka jądrowa pomaga w walce ze zmianami klimatu.

Spada liczba przeciwników atomu

- Od 2023 r. poparcie utrzymuje się powyżej 90 proc., a liczba przeciwników spada - zauważył podczas prezentacji wyników badania pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna. Jak podkreślił, lokalne poparcie dla energetyki jądrowej ma takie samo znaczenie, jak zdobycie finansowania czy podpisywanie umów wykonawczych.

- Musimy mieć poparcie społeczne, co zresztą ma znaczenie w przypadku każdego rodzaju źródła energii - podkreślił pełnomocnik. Potrzebujemy pracować z firmami i uczelniami, żeby ściągać ludzi do sektora, bo to sektor, który da szanse gospodarce - dodał.

Więcej zwolenników wśród mężczyzn

Z badania wynika, że odsetek mężczyzn, deklarujących się jako zwolennicy energetyki jądrowej w Polsce wynosi 96,1 proc., a kobiet - 88 proc. Najwięcej zwolenników znalazło się wśród osób w wieku 15-29 lat, a najmniej w grupie 50-75 lat; najwięcej negatywnych odpowiedzi odnotowano wśród osób w wieku 50-59 lat.

Poparcie regionalne

W ujęciu terytorialnym, największe poparcie dla energetyki jądrowej odnotowano wśród mieszkańców województw: lubuskiego (97,1 proc.) i świętokrzyskiego - 96,3 proc. Jak podkreśliło ministerstwo, w tych dwóch województwach, w ubiegłorocznym badaniu, występował najniższy odsetek zwolenników.

Jaka jest wiedza Polaków o atomie?

Pytani o swoją wiedzę o energetyce jądrowej respondenci ocenili ją średnio na poziomie 3,8 w pięciostopniowej skali. 64,1 proc. ankietowanych oceniło swoją wiedzę jako dobrą lub bardzo dobrą. Równocześnie 95,5 proc. badanych uznało, że w Polsce konieczne jest prowadzenie kampanii informacyjnej na temat energetyki jądrowej.

W 2025 r. Ministerstwo Energii uruchomiło kampanię informacyjną „Czas zrozumieć Atom” z postacią Marii Skłodowskiej-Curie w roli narratorki.

Według danych ministerstwa, kampania osiągnęła ponad 60 mln wyświetleń w telewizji i ponad 4,5 mln wyświetleń materiałów twórców internetowych - influencerów, zatrudnionych do tej kampanii.

Ogólnopolskie badanie opinii publicznej na zlecenie Ministerstwa Energii zostało przeprowadzone przez ASM na próbie 2000 respondentów w wieku 15-75 lat między 24 listopada a 8 grudnia 2025 r.