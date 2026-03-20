Zdecydowane "NIE" dla polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie

Respondentom zadano pytanie: czy polscy żołnierze powinni wziąć udział w konflikcie na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone o to nas poproszą? Na tak zadanie pytanie zdecydowana większość respondentów odpowiedziała "nie". Łącznie przeciwnych wysłaniu naszych żołnierzy było 84,7 proc. badanych, w tym 61,4 proc. „zdecydowanie nie" a 23,3 proc. „raczej nie".

Za wysłaniem opowiedziało się 11 proc., w tym 1,5 proc. „zdecydowanie tak" a 9,5 proc. „raczej tak".

4,4 proc. badanych nie miało na ten temat opinii.

Wyjątkowa jednomyślność wśród stronników wszystkich opcji politycznych

Gazeta podkreśla, że opinie niemal po równo rozkładają się pomiędzy wyborców obozu władzy oraz opozycji. „W grupie stronników koalicji rządowej aż 89 proc. sprzeciwia się takiej możliwości, a wśród wyborców opozycji (PiS, Razem, Konfederacja) nawet nieco więcej – bo 92 proc., zaś Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 93 proc." - pisze „Rz".

Badanie IBRIS dla „Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 13-14 marca metodą CATI na 1068-osobowej grupie respondentów.