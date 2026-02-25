Z jakiego tytułu seniorom przysługuje dodatkowe 500 złotych co miesiąc?

Świadczenie uzupełniające to wsparcie finansowe przeznaczone dla osób pełnoletnich, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i potrzebują stałej pomocy przy codziennych czynnościach, takich jak spożywanie posiłków, przemieszczanie się czy ubieranie. Celem tego dodatku jest poprawa sytuacji materialnej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie, a jego wypłatą zajmuje się ZUS lub inne organy emerytalno-rentowe, m.in. KRUS oraz służby mundurowe.

Jakie warunki trzeba spełnić w 2026 roku, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające 500 plus?

Aby uzyskać świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, trzeba jednocześnie spełnić kilka warunków.

Wiek i odpowiednie orzeczenie – osoba ubiegająca się o wsparcie musi mieć ukończone 18 lat oraz dysponować jednym z wymaganych orzeczeń, potwierdzających:

niezdolność do samodzielnej egzystencji,

całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania,

całkowitą niezdolność do służby oraz samodzielnej egzystencji.

Kryterium dochodowe – dodatek przysługuje osobom, które nie pobierają emerytury ani renty albo których łączna wysokość otrzymywanych świadczeń (w tym zagranicznych) nie przekracza ustalonego limitu.

Miejsce zamieszkania i status pobytowy – wsparcie przeznaczone jest dla osób mieszkających w Polsce, które:

mają polskie obywatelstwo,

korzystają z prawa pobytu na terenie państw UE, EFTA lub Szwajcarii,

przebywają legalnie w Polsce jako obywatele krajów spoza UE.

Brak odbywania kary pozbawienia wolności – świadczenie nie przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym ani odbywającym karę więzienia, z wyjątkiem tych, które odbywają ją w systemie dozoru elektronicznego.

Jakie są progi dochodowe dla świadczenia uzupełniającego 500 plus w 2026 roku?

Pełne 500 zł miesięcznie przysługuje osobom, które nie otrzymują żadnych innych świadczeń publicznych lub których łączny dochód – z emerytury, renty czy innych źródeł – nie przekracza określonej kwoty brutto miesięcznie.

Obecnie pełna kwota świadczenia przysługuje osobom, których emerytura lub renta brutto nie przekracza 2052,39 zł. W przypadku wyższych świadczeń obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek jest odpowiednio pomniejszany o kwotę przekroczenia. Łączny dochód wraz z 500+ nie może dziś przekroczyć 2552,39 zł.

Od 1 marca 2026 r. planowana jest waloryzacja emerytur i rent na poziomie 5,3 proc., co przełoży się na wzrost wszystkich świadczeń. Z prognoz ZUS wynika, że po podwyżce próg uprawniający do otrzymania 500+ w pełnej wysokości wzrośnie do 2187,67 zł brutto. Tym samym maksymalna łączna kwota dochodu wraz z dodatkiem nie będzie mogła przekroczyć 2687,67 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające 500 plus?

Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego (druk ESUN) można złożyć w ZUS na kilka różnych sposobów. Dokumenty da się przekazać osobiście w oddziale ZUS lub KRUS, przesłać pocztą wraz z kompletem wymaganych załączników albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

W imieniu osoby uprawnionej formalności może dopełnić także pełnomocnik, opiekun faktyczny bądź przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku trzeba dołączyć przede wszystkim orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji (lub dokument równoważny), a także informację o ewentualnie pobieranych świadczeniach z zagranicy. Jeśli wcześniejsze orzeczenie straciło ważność, konieczne będzie również przedłożenie aktualnej dokumentacji medycznej lub nowego zaświadczenia lekarskiego.

Kiedy otrzymasz decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus?

O przyznaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus rozstrzyga organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub wyznaczona jednostka ZUS. Po otrzymaniu wniosku Zakład analizuje złożone dokumenty i w razie potrzeby wszczyna dodatkowe postępowanie wyjaśniające.

Decyzja wydawana jest w terminie do 30 dni od wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, np. od chwili uprawomocnienia się orzeczenia potwierdzającego niesamodzielność. Dopiero po zakończeniu tej procedury wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu wsparcia, a ZUS może rozpocząć jego wypłatę.

Świadczenie uzupełniające 500 plus może być przyznane dożywotnio

Świadczenie uzupełniające 500 plus może zostać przyznane na czas określony lub bezterminowo – wszystko zależy od tego, na jak długo wydano orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeżeli dokument ma wskazany termin ważności, dodatek wypłacany jest tylko do momentu jego wygaśnięcia. Natomiast w przypadku orzeczenia bezterminowego świadczenie przysługuje na stałe, bez potrzeby ponawiania wniosku czy przechodzenia kolejnych formalności.

W praktyce oznacza to, że osoby trwale niesamodzielne, które spełniają wymagane kryteria ustawowe oraz dochodowe, mogą otrzymywać stałe, comiesięczne wsparcie finansowe pomagające w pokryciu kosztów opieki i codziennego funkcjonowania.

