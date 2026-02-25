Piątek wolny z mocy prawa i zarządzenia premiera

Kodeks pracy jest jednoznaczny: gdy święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca musi obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 k.p.). W praktyce oznacza to dodatkowy dzień wolny dla każdego pracownika na etacie.

Reklama

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk wydał 5 stycznia 2026 r. Zarządzenie nr 2 w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2026, poz. 36). Na jego mocy urzędnicy w tym roku otrzymują dwa dodatkowe dni wolne:

– 14 sierpnia 2026 r. (piątek) – z tytułu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającego w sobotę 15 sierpnia

– 28 grudnia 2026 r. (poniedziałek) – z tytułu drugiego dnia Bożego Narodzenia przypadającego w sobotę 26 grudnia

Zarządzenie weszło w życie 23 stycznia 2026 r., po upływie 14-dniowego vacatio legis od publikacji w Monitorze Polskim.

Kogo nie obejmuje dodatkowe wolne

Uprawnienie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Osoby pracujące na zlecenie lub umowie o dzieło nie skorzystają z tego przywileju. Dodatkowego dnia wolnego nie dostaną też ci, którzy w tym czasie będą przebywać na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim lub urlopie bezpłatnym.

Kalendarz 2026 sprzyja urlopowiczom

Układ świąt w tym roku jest wyjątkowo korzystny dla planujących wypoczynek. Warto zwrócić uwagę na kilka dat:

– 1 maja (piątek) – Święto Pracy wypada idealnie, tworząc naturalnie długi weekend

– 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało: jeden dzień urlopu w piątek 5 czerwca daje cztery dni wolnych z rzędu

– 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości w środku tygodnia

– 24–26 grudnia – Wigilia w czwartek, co oznacza potencjalnie długą przerwę świąteczną przy minimalnym nakładzie dni urlopowych

15 sierpnia to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego – jedno z najważniejszych świąt państwowych, upamiętniające Bitwę Warszawską z 1920 roku.