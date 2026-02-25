Refundacja prądu z PFRON. Na czym polega program w 2026 roku?

W ramach programu "Aktywny Samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił nabór na dofinansowanie kosztów energii elektrycznej (Obszar E). Nie jest to typowy zasiłek wypłacany "z góry", lecz refundacja, czyli zwrot części już poniesionych wydatków na prąd. Wsparcie skierowane jest do osób, które ze względu na stan zdrowia muszą stale korzystać z urządzeń generujących wysokie zużycie energii.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Zasady wypłat w 2026 roku są jasne i zależą od długości okresu, o który wnioskujemy:

Stawka wynosi 100 zł za każdy miesiąc korzystania z aparatury.

Minimalny okres objęty wnioskiem to 3 miesiące (300 zł).

Maksymalnie można ubiegać się o zwrot za 6 miesięcy (600 zł) w jednym cyklu.

Co istotne, dodatek przysługuje za pełny miesiąc kalendarzowy, nawet jeśli korzystanie z urządzenia rozpoczęło się w jego trakcie.

Kto może ubiegać się o 600 zł dopłaty do energii?

Program jest ściśle sprofilowany. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić dwa kluczowe warunki:

Orzeczenie o niepełnosprawności: Posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (u dzieci do 16. roku życia wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności). Korzystanie z aparatury medycznej: Stałe i intensywne użytkowanie koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych.

Wsparcie dotyczy pacjentów pozostających pod opieką np. hospicjum domowego, poradni leczenia tlenem, zespołów opieki długoterminowej lub wentylacji domowej.

Jak i gdzie złożyć wniosek? Ważne terminy

Nabór wniosków na 2026 rok rozpoczął się 16 lutego i potrwa do 31 grudnia 2026 r. Najwygodniejszą i najszybszą formą jest droga elektroniczna.

System SOW: Wnioski składa się przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl). Do logowania potrzebny jest Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Wersja papierowa: Osoby preferujące tradycyjną formę mogą złożyć dokumenty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Aby Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, przygotuj:

Skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie (lub od fizjoterapeuty/pielęgniarki) potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu w ramach domowej opieki długoterminowej.

Dlaczego warto złożyć wniosek już teraz?

Program PFRON pozwala na refundację kosztów poniesionych nawet do 180 dni wstecz od daty złożenia wniosku. Przykładowo, składając dokumenty w lutym 2026 roku, możesz ubiegać się o zwrot za miesiące jesienno-zimowe przełomu 2025 i 2026 roku. Pieniądze z refundacji są wolne od podatku dochodowego (PIT), co oznacza, że kwota 600 zł w całości trafi na Twoje konto bankowe bez żadnych potrąceń.