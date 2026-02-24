- Dlaczego temat wraca właśnie teraz
Dlaczego temat wraca właśnie teraz
Prace nad podatkiem katastralnym były wstrzymywane przez lata z jednego powodu technicznego: brak spójnego systemu wyceny nieruchomości w skali kraju. Bez wiarygodnych danych o wartościach lokali nie można sprawiedliwie naliczyć podatku.
Sytuacja zmieniła się w styczniu 2026 roku. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę uruchamiającą Portal DOM, ogólnopolską bazę rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań i domów. To narzędzie, którego brakowało projektodawcom. 20 stycznia projekt Lewicy po istotnych poprawkach wrócił na obrady klubu parlamentarnego.
Założenia projektu Lewicy
Zgodnie z zapowiedziami projekt Lewicy zakłada cztery kluczowe elementy. Po pierwsze: zastępuje obecny podatek od nieruchomości liczony od metrażu, nie jest podatkiem dodatkowym. Po drugie: obejmuje właścicieli co najmniej trzech lokali mieszkalnych; pierwsze i drugie mieszkanie są wyłączone. Po trzecie: wpływy trafiają do budżetów gmin. Po czwarte: konkretna stawka ma być przedmiotem prac po formalnym wniesieniu projektu do Sejmu.
Ile wyniesie podatek – wyliczenia dla różnych wartości mieszkania
Stawki nie zostały oficjalnie podane. Poniżej wyliczenia dla dwóch wariantów stosowanych w UE (1 proc. i 2 proc. wartości rocznie). Podatek dotyczyłby wyłącznie trzeciego i kolejnych lokali.
|Wartość mieszkania
|Podatek 1% rocznie
|Podatek 2% rocznie
|Miesięcznie (1%)
|300 000 zł (małe miasto)
|3 000 zł
|6 000 zł
|250 zł
|500 000 zł (miasto średnie)
|5 000 zł
|10 000 zł
|417 zł
|600 000 zł (Warszawa, średnia)
|6 000 zł
|12 000 zł
|500 zł
|900 000 zł (centrum Warszawy)
|9 000 zł
|18 000 zł
|750 zł
|1 500 000 zł (apartament)
|15 000 zł
|30 000 zł
|1 250 zł
Wyliczenia szacunkowe: ostateczna stawka nie została ustalona. Podatek zastąpiłby obecny podatek od nieruchomości, nie byłby dodatkowym obciążeniem. Źródło szacunków: projekty partii Razem oraz analogie z systemów UE.
Równoległy projekt Partii Razem
Niezależnie od Lewicy własną propozycję złożyła Partia Razem. Zakłada podatek progresywny od trzeciej nieruchomości: 1 proc. wartości przy 3–5 mieszkaniach, 2 proc. przy 6–8 lokalach, 3 proc. od dziewiątego i kolejnych. Wycena opierałaby się na istniejącym Rejestrze Cen Nieruchomości.
Lewica odmówiła poparcia projektu Razem, zarzucając mu niekompletność i zbyt wysokie ryzyko sporów bez pełnej bazy danych. Koło Razem liczy zaledwie pięciu posłów, do formalnego złożenia projektu potrzeba 15 podpisów.
Stan prac legislacyjnych – luty 2026
Na dziś projekt Lewicy jest gotowy, lecz nie trafił jeszcze formalnie do Sejmu. Projekt Razem nie uzbierał wymaganej liczby podpisów. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję z 22 stycznia 2026 r. potwierdziło brak prac nad rządowym podatkiem katastralnym. Wszystkie inicjatywy mają charakter poselski, ich los zależy wyłącznie od układu sił w parlamencie.
Polityczne bariery
Podatek katastralny budzi sprzeciw części koalicji rządzącej. KO wskazuje, że temat nie był elementem umowy koalicyjnej, a PSL zachowuje krytyczne stanowisko. PiS i Konfederacja są zdecydowanie przeciw. OECD i MFW od lat rekomendują Polsce przesunięcie ciężaru podatkowego z pracy na majątek, wskazując opodatkowanie nieruchomości jako jedno z możliwych narzędzi.
Prezydent Karol Nawrocki publicznie zapowiadał weto wobec ustaw podnoszących podatki. Bez zmiany stanowiska KO lub prezydenta projekt nie ma dziś matematycznej większości w parlamencie.
Potencjalne skutki – co mówią eksperci
Ekonomiści wskazują, że podatek oparty na wartości nieruchomości mógłby zwiększyć stabilność dochodów gmin, ograniczyć skalę profesjonalnego najmu inwestycyjnego i zmienić opłacalność posiadania dużych portfeli mieszkań.
Część z nich ostrzega jednak, że bez dobrego systemu wyceny i stopniowego wdrożenia podatek może uderzyć w osoby starsze posiadające cenne mieszkania w centrum miast, przy niskich bieżących dochodach.
Co dalej? Trzy możliwe scenariusze
Scenariusz pierwszy: projekt utknie w Sejmie. Najbardziej prawdopodobny wariant w 2026 roku. Sceptyczne stanowisko KO i PSL może uniemożliwić Lewicy zebranie większości potrzebnej do uchwalenia ustawy. W efekcie projekt pozostanie na etapie prac parlamentarnych bez dalszego biegu.
Scenariusz drugi: ustawa przejdzie parlament, ale zostanie zawetowana. Lewicy udaje się zbudować większość sejmową, jednak prezydent Karol Nawrocki korzysta z prawa weta wobec ustawy podnoszącej podatki. Bez wystarczającej liczby głosów do jego odrzucenia ustawa upada lub wraca do Sejmu w zmienionej formie.
Scenariusz trzeci: ograniczony kompromis. Możliwy, choć politycznie trudny wariant zakładający porozumienie w sprawie opodatkowania dopiero od czwartego mieszkania, z jednoczesnym pakietem wyłączeń lub ulg. Taki kierunek był sygnalizowany w kampanii prezydenckiej, ale na dziś nie ma dla niego wyraźnego zaplecza politycznego.
