Pokój z Rosją w krótkim czasie nierealny

Francuski prezydent Emmanuel Macron przyznał we wtorek, że nie wierzy w szybkie osiągnięcie pokoju, podkreślając brak woli porozumienia po stronie Rosji.

- Jestem, delikatnie mówiąc, bardzo sceptyczny co do tego, że osiągniemy pokój w krótkiej perspektywie (czasowej). Oczywiście, uważam, że dobrze jest kontynuować te inicjatywy, ale - bądźmy szczerzy - po stronie rosyjskiej nie ma woli zawarcia pokoju - powiedział Macron, który połączył się zdanie z uczestnikami spotkania w Kijowie.

Pochwalił ostatnie sukcesy Ukraińców na froncie i podkreślił, że pod względem militarnym, ekonomicznym i strategicznym Rosjanie ponoszą w tym momencie klęskę.

Apel Macron do sojuszników

Macron wezwał innych przywódców do przyspieszenia prac nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. - Praca jest finalizowana przez nasz zespół. Uważam, że to niezwykle ważne, abyśmy teraz, w oparciu o (efekty) naszego spotkania na początku stycznia, doprowadzili je do końca - powiedział.

- Bardzo ważne jest, abyśmy sfinalizowali wszystko, co uzgodniliśmy, w konkretnych słowach, aby było to wiarygodne i stanowiło obszerny, solidny i trwały element - zaznaczył.