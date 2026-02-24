Luty pod znakiem pogorszenia nastrojów społecznych

Z najnowszego badania CBOS na temat nastrojów społecznych wynika, że w lutym o dwa punkty procentowe spadł odsetek pozytywnych ocen ogólnej sytuacji w kraju (z 30 proc. w styczniu do 28 proc. obecnie), a wzrósł opinii negatywnych - o cztery punkty (z 48 proc. do 52 proc.).

Tym samym - jak wskazali autorzy badania - jeszcze wyraźniej wzrosła utrzymująca się od dawna przewaga głosów negatywnych nad pozytywnymi. Pesymistyczne przewidywania dotyczące zmiany ogólnej sytuacji w kraju w ciągu roku (32 proc. wobec 29 proc. miesiąc temu) również jeszcze wyraźniej przeważają w tym miesiącu nad optymistycznymi (17 proc., bez zmian), wciąż jednak dominuje przekonanie, że sytuacja nie zmieni się (42 proc. wobec 43 proc. poprzednio).

Ocena sytuacji według grup społecznych

Sytuację w kraju negatywnie oceniają częściej kobiety (56 proc. wobec 49 proc. wśród mężczyzn), osoby w wieku 45–54 lata (61 proc.), gorzej wykształceni (58 proc. w grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym wobec 47 proc. wśród tych z wykształceniem wyższym), źle oceniający swoje warunki materialne (73 proc. wobec 46 proc. wśród oceniających je jako dobre), częściej praktykujący religijnie (63 proc. wśród praktykujących kilka razy w tygodniu wobec 39 proc. wśród w ogóle niepraktykujących) oraz wyznający poglądy prawicowe (68 proc. wobec 42 proc. wśród zwolenników lewicy).

Spośród grup społeczno-zawodowych szczególnie wyróżniają się pod tym względem rolnicy (73 proc.),osoby zajmujące się domem (64 proc.), robotnicy wykwalifikowani (63 proc.) oraz niewykwalifikowani (62 proc.).

Ocena sytuacji politycznej kraju

Udział pozytywnych ocen sytuacji politycznej spadł w lutym o dwa punkty procentowe (z 13 proc. do 11 proc.), a opinii negatywnych wzrósł aż o 5 punktów (z 41 proc. do 46 proc.), umacniając jeszcze bardziej przewagę tych drugich. Nieznacznie zmniejszył się też odsetek optymistycznych prognoz dotyczących sytuacji politycznej w kraju (z 10 proc. do 9 proc.) i wzrósł udział przewidywań pesymistycznych (z 24 proc. do 26 proc.). Jednak wciąż wyraźnie dominuje przekonanie, że sytuacja polityczna w naszym kraju nie zmieni się (54 proc. wobec 57 proc. miesiąc temu).

Sytuację polityczną w Polsce za złą uznają częściej mężczyźni (50 proc. wobec 42 proc. wśród kobiet), badani źle oceniający swoją sytuację materialną (73 proc. wobec 42 proc. wśród oceniających ją jako dobrą), uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (54 proc. wobec 43 proc. wśród niepraktykujących) oraz respondenci o prawicowych poglądach politycznych (60 proc. wobec 37 proc. wśród sympatyków lewicy).

Ocena sytuacji gospodarczej kraju

Oceny aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce uległy niewielkiemu pogorszeniu – o jeden punkt spadł odsetek ocen pozytywnych (z 37 proc. do 36 proc.) i o dwa punkty wzrósł udział głosów krytycznych (z 26 proc. do 28 proc.), choć nadal to te pierwsze przeważają. Zaobserwowano jednocześnie niewielkie zwiększenie się odsetka badanych prognozujących poprawę stanu polskiej gospodarki w przeciągu roku (z 20 proc. do 21 proc.), ale i wyraźniejszy wzrost udziału głosów pesymistycznych (z 22 proc. do 25 proc.). Wciąż niemal połowa ankietowanych zakłada brak zasadniczej zmiany w tej dziedzinie (46 proc. wobec 49 proc. miesiąc temu).

Sytuacja polskich rodzin

Pogorszyły się także oceny sytuacji własnej rodziny. W raporcie z badań zaznaczono, że co prawda wciąż dominują wyraźnie opinie pozytywne, ale ich udział spadł o cztery punkty (z 66 proc. do 62 proc.). Najwięcej badanych wyraża przekonanie, że ich rodzinom za rok będzie żyło się mniej więcej tak samo jak obecnie (58 proc. wobec 60 proc. miesiąc temu), wzrósł jednak odsetek osób przewidujących pogorszenie (z 14 proc. do 16 proc.). Zmianom nie uległy właściwie oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Większość badanych wciąż uznaje je za dobre (65 proc., bez zmian). Wzrósł udział prognoz optymistycznych (z 15 proc. do 19 proc.) i zmniejszył się odsetek nieprzewidujących zmian (z 69 proc. do 65 proc. obecnie) w tej kwestii.

Badanie zrealizowano od 5 do 16 lutego 2026 roku na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).