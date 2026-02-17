Dziewięciu na dziesięciu Polaków chce regulacji

Zdecydowana większość Polaków opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń w dostępie najmłodszych do serwisów społecznościowych - wynika z sondażu CBOS dla „DGP”, którego wyniki dziennik publikuje we wtorek.

Reklama

„Łącznie aż 90,7 proc. respondentów wskazuje na potrzebę jakiejś formy regulacji” - pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Bezwarunkowy zakaz dla niepełnoletnich popiera 11,1 proc. badanych. „Kolejne 35,5 proc. chciałoby ustalenia bariery wieku na poziomie 15 lat, a 20,9 proc. – 12 lat. Niemal co czwarty badany chciałby, żeby dostęp był możliwy, ale za zgodą rodziców. Tylko 5,2 proc. nie chce słyszeć o jakichkolwiek ograniczeniach” - pisze gazeta.

Obecna ograniczenia mają charakter regulaminowy, a nie prawny

„Wyniki sondażu są ważnym sygnałem. Ograniczanie dostępu zaczyna być postrzegane jako właściwa norma społeczna. Problem w tym, że obowiązujące dziś ograniczenia mają charakter regulaminowy, a nie prawny, i w praktyce są słabo respektowane przez dorosłych” - komentuje cytowana przez dziennik Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, .

Skalę problemu potwierdzają badania, w tym raport Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa „Internet dzieci”. „Choć serwisy (społecznościowe - PAP) są w większości przeznaczone dla osób powyżej 13. roku życia, w Polsce korzysta z nich już 1,4 mln dzieci w wieku 7–12 lat, a więc ponad połowa tej grupy wiekowej" - relacjonuje gazeta.