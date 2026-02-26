Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania zaostrza przepisy. Od 25 lutego konieczne jest posiadanie Electronic Travel Authorisation (ETA). Dokument wjazdowy jest obowiązkowy dla obywateli 85 państw, w tym Polski. Wprowadzenie ETA nastąpiło w kwietniu zeszłego roku, ale od środy władze Zjednoczonego Królestwa zapowiedziały bezwzględne przestrzeganie przepisów i skrupulatne kontrole.

„Brak ETA skutkować będzie odmową wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa. Przypominamy, że ETA powiązana jest z określonym paszportem i pozostaje ważna 2 lata. W przypadku wygaśnięcia dokumentu paszportowego lub jego zmiany, konieczne jest złożenie nowego wniosku o ETA” - informuje Polska Ambasada w Wielkiej Brytanii.

Sprawdzą ETA na lotnisku i w porcie

Nowe przepisy upoważniają przewoźnika do sprawdzenia posiadania przez podróżującego ETA. Oznacza to, że np. personel linii lotniczych będzie mógł odmówić wejścia na pokład osobom bez ważnego dokumentu ETA. Podobne zasady obowiązują przewoźników promowych i kolejowych. Władze brytyjskie zapowiedziały, że będą bezwzględnie egzekwować przepisy.

ETA powiązana jest z paszportem, co oznacza, że w przypadku wymiany dokumentu trzeba wyrobić ją ponownie. Electronic Travel Authorisation upoważnia do wielokrotnego wjazdu do Wielkiej Brytanii, zgodnie z obowiązującymi brytyjskimi przepisami migracyjnymi.

„ETA jest wymagana w przypadku podróżujących do Wielkiej Brytanii (także osób małoletnich), którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy (wyjazd turystyczny lub odwiedziny), albo nie posiadają uregulowanego statusu migracyjnego w Wielkiej Brytanii (np. Settled Status czy Indefinite Leave To Remain)” – podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Z obowiązku posiadania ETA zwolnieni są obywatele i rezydenci Irlandii, w tym zamieszkujący tam Polacy. Osoby mające podwójne obywatelstwo mogą wjechać do Zjednoczonego Królestwa wyłącznie na podstawie ważnego brytyjskiego paszportu lub zaświadczenia o prawie do pobytu.

Jak złożyć wniosek o ETA?

Wniosek o ETA można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnej strony (link). Wraz z wypełnieniem wniosku konieczne jest dokonanie opłaty w wysokości 16 GBP.

MSZ ostrzega, że strony komercyjne pośredników naliczają dodatkowe opłaty za wyrobienie dokumentu. W związku z tym resort zachęca do korzystania ze strony źródłowej.

Co z lotami z przesiadką w Wielkiej Brytanii?

„Na czas nieokreślony Wielka Brytania zawiesiła konieczność posiadania ETA przez cudzoziemców lecących tranzytem do innych państw przez lotniska Heathrow i Manchester – o ile pozostają w strefie tranzytowej lotniska, bez konieczności przekroczenia granicy brytyjskiej i ewentualnego odbioru bagażu” – informuje MSZ.

Jednak w przypadku lotnisk nieposiadających stref tranzytowych (np. Luton czy Stansted) wymagane jest posiadanie ETA przez podróżnych nawet jeżeli lot do Wielkiej Brytanii jest tylko przystankiem w podróży.