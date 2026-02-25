Ceny rosną nieco wolniej

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,5 proc. r/r w styczniu br. wobec 2,6 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,7 proc.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła wstępnie 2,2 proc. w ujęciu rocznym w styczniu.

Inflacja w Europie

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,7 proc. r/r w styczniu wobec 2 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł -0,6 proc.. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2,5 proc. r/r.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,7 proc. r/r.

W styczniu 2026 r. roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 2 proc. w porównaniu z 2,3 proc. w grudniu. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł -0,4 proc.. Rok wcześniej HICP wyniósł w UE 2,8 proc. r/r.

Najszybciej rosły ceny usług

"W styczniu 2026 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,45 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,51 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,09 pkt proc.) oraz energia (-0,39 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Najwyższa inflacja w Rumunii

"Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano we Francji (0,4 proc.), Danii (0,6 proc.) oraz we Włoszech i Finlandii (po 1%). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (8,5 proc.), Słowacji (4,3 proc.) oraz Estonii (3,8 proc.). W porównaniu z grudniem 2025 r. roczna inflacja spadła w 23 państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w 1, a wzrosła w 3" - czytamy w komunikacie.