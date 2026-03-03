"Zaawansowane odstraszanie" nuklearne

Macron poinformował, że w obliczu „kombinacji zagrożeń” nastąpi stopniowe wdrożenie „zaawansowanego odstraszania”. Podkreślił, że konieczne jest „rozważanie strategii odstraszania w głębi kontynentu europejskiego, przy pełnym poszanowaniu suwerenności” Francji.

W wystąpieniu w bazie wojskowej Ile Longue w Bretanii francuski prezydent zapowiedział, że zaawansowane odstraszanie nuklearne da europejskim sojusznikom Francji możliwość udziału w ćwiczeniach związanych z odstraszaniem. „Nasi partnerzy są gotowi” - zapewnił. Wymienił osiem państw: Belgię, Danię, Grecję, Holandię, Niemcy, Polskę, Szwecję i Wielką Brytanię.

Ukraina uderza, Rosja się cofa. Tego nie było na froncie od lat
Ukraina uderza, Rosja się cofa. Tego nie było na froncie od lat

Zobacz również

Polska prowadzi rozmowy z Francją

W Polsce premier Donald Tusk poinformował, iż prowadzone są rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. „Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować” - napisał na X szef rządu.

Macron zapowiedział możliwość tymczasowego rozmieszczenia elementów francuskich strategicznych sił powietrznych w krajach sojuszniczych. Mówił o ich „rozprowadzeniu” tych elementów na kontynencie europejskim, co „skomplikuje kalkulacje przeciwników”; takie zaawansowane odstraszanie „wzmocni obronę” sił sojuszniczych - ocenił.

Niemcy "kluczowym partnerem"

Wymienił Niemcy jako „kluczowego partnera”. Po przemówieniu Macrona opublikowano jego wspólne oświadczenie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Oba kraje powołały specjalną grupę ds. odstraszania nuklearnego, która będzie koordynować kwestie związane z doktryną nuklearną i ćwiczeniami. Działania Francji i Niemiec będą uzupełniać, a nie zastępować nuklearne odstraszanie NATO.

Wśród innych partnerów Francji Macron wymienił w wystąpieniu Wielką Brytanię, informując że jej przedstawiciele po raz pierwszy wzięli udział w ćwiczeniach francuskich strategicznych sił powietrznych.

Paryż nie będzie dzielił się informacjami

Prezydent Francji zastrzegł, że Paryż nie będzie dzielił się z partnerami ani decyzjami o użyciu broni nuklearnej, ani swoim planowaniem. - Końcowa decyzja (o ewentualnym użyciu francuskiej broni) należy tylko do prezydenta Republiki - podkreślił. Francja nie będzie się dzielić również swą definicją „żywotnych interesów”, w obronie których może użyć broni nuklearnej.

Szef państwa zapowiedział zwiększenie liczby francuskich głowic nuklearnych, którego zakres nie będzie ogłoszony. - Nie chodzi tutaj o rozpoczęcie jakiegokolwiek wyścigu zbrojeń - zastrzegł.

Macron podkreślił, że proponowane przez Francję odstraszanie jest działaniem całkowicie komplementarnym z NATO na płaszczyźnie strategicznej i technicznej. Jak wyjaśnił, praca, którą Francja rozpoczęła nad projektem wspólnym z krajami europejskimi, prowadzona jest przy pełnej przejrzystości ze Stanami Zjednoczonymi.

Francuski prezydent potwierdził też w wystąpieniu, że Francja zbuduje nowy okręt podwodny o napędzie nuklearnym.

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale. Zwiększenie przez Francję arsenału będzie pierwszym od 1992 roku.

Z Paryża Anna Wróbel