Rozmieszczenie niemieckich wojsk na Litwie jest elementem szerszej strategii wzmacniania wschodniej flanki NATO. Założenia planu operacyjnego mówią, że Niemcy mają odegrać centralną rolę w odstraszaniu potencjalnej agresji w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach tego planu na Litwę trafi około 105 czołgów. Pierwsze założenia operacji są już realizowane.

Przerzut niemieckich żołnierzy na Litwę. Czołgami przypilnują Rosjan

Oznacza to wyraźną zmianę w strukturze sił NATO w regionie i przejście od rotacyjnej obecności do trwałego rozmieszczenia ciężkich jednostek bojowych. Sercem niemieckiej obecności będzie nowo utworzona 45. Brygada Pancerna Bundeswehry "Litwa". Jej liczebność ma wzrosnąć z około 500 do 1800 żołnierzy w najbliższym czasie, a do 2027 roku ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną przy liczebności blisko 4800 wojskowych. Jednostka ma być zdolna do działania na miejscu w razie kryzysu, bez konieczności natychmiastowego przerzutu posiłków z Niemiec.

45. Brygada Pancerna stacjonuje w bazie w Rudnikach, 30 kilometrów na południe od Wilna, a pododdziały wsparcia – w Rokantiszkach i Niemenczynie. Wraz z rozbudową brygady Niemcy przejmują także bezpośrednie dowodzenie nad międzynarodową batalionową grupą bojową NATO na Litwie, funkcjonującą od niemal dekady. W jej skład — obok Niemców — wchodzą żołnierze m.in. z Holandii, Norwegii i Luksemburga.

Setki niemieckich czołgów w drodze na Litwę. Jasny sygnał dla Rosji

Trzon sił rozmieszczonych na Litwie mają stanowić dwa niemieckie bataliony, czyli 122. batalion grenadierów pancernych z Bawarii oraz 203. batalion pancerny z Nadrenii Północnej-Westfalii. Wraz z dotychczasową międzynarodową grupą bojową stworzą one zintegrowany komponent zdolny do prowadzenia działań obronnych od pierwszych godzin ewentualnego kryzysu. Z założeń NATO wynika, że obecność ciężkich jednostek na miejscu ma ograniczyć ryzyko destabilizacji i zwiększyć próg odstraszania wobec potencjalnego agresora.

Zmiany wpisują się w szerszą transformację strategii NATO na wschodniej flance. Zamiast niewielkich rotacyjnych kontyngentów NATO stawia dziś na stałą obecność wojskową oraz realną zdolność do natychmiastowej reakcji. Litwa — ze względu na swoje położenie między Białorusią a rosyjskim obwodem kaliningradzkim — uznawana jest za jeden z najbardziej newralgicznych punktów bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Niemcy pokazują nową twarz w obliczu zagrożenia ze strony Rosji

Dla Berlina ten ruch ma również znaczenie polityczne i symboliczne. Po dekadach ograniczonego zaangażowania Niemcy coraz wyraźniej budują wizerunek państwa gotowego do aktywnej obrony wschodnich granic NATO. Rozmieszczenie stałej brygady za granicą oznacza odejście od dotychczasowej polityki i wzmocnienie roli Bundeswehry jako jednego z filarów europejskiego bezpieczeństwa.