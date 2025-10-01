W 2004 r. współczynnik obciążenia demograficznego w UE wynosił 26,8 proc., co oznaczało, że na jedną osobę starszą w wieku 65 lat i starszą przypadało nieco mniej niż 4 osoby dorosłe w wieku produkcyjnym. 1 stycznia 2024 r. wskaźnik ten wynosił 37,0 proc., co oznacza, że na jedną osobę starszą przypadało mniej niż 3 osoby dorosłe w wieku produkcyjnym.

Reklama

Regiony z najniższym i najwyższym obciążeniem demograficznym

Najniższy wskaźnik obciążenia demograficznego osobami w wieku podeszłym odnotowano w najbardziej oddalonych regionach Francji: Majotcie (6,1 proc.) i Gujanie (13,8 proc.), a także w regionie stołecznym Byen København w Danii (17,8 proc.).

Tymczasem belgijski region nadmorski Veurne odnotował najwyższy wskaźnik obciążenia demograficznego (72,8 proc.). Alto Tâmega e Barroso w północnej Portugalii (71,4 proc.) i Eurytania w środkowej Grecji (71,1 proc.) to jedyne inne regiony w UE, w których wskaźnik ten przekroczył 70 proc..

W styczniu 2024 r. istniało 139 regionów, w których współczynnik obciążenia demograficznego wynosił co najmniej 50 proc. Ta grupa regionów koncentrowała się głównie w (wschodnich) Niemczech i Francji. Ponadto we Włoszech, Finlandii, Portugalii, Bułgarii, Grecji i Hiszpanii również było kilka regionów, w których współczynnik obciążenia demograficznego wynosił co najmniej 50 proc..

/> />

Współczynnik obciążenia demograficznego w Polsce

Na początku 2024 r. w całej Polsce współczynnik obciążenia demograficznego był na poziomie 34,5 proc., co oznacza, że w ciągu dekady odsetek osób w wieku emerytalnym (65 lat i więcej), w stosunku do populacji w wieku produkcyjnym wzrósł o 11,4 pp. W 2014 r. w Polsce współczynnik był na poziomie 23,1 proc.

Na początku ubiegłego roku najwyższy odsetek osób starszych był w woj. świętokrzyskim, gdzie współczynnik obciążenia demograficznego był na poziomie 40 proc.. Kolejne województwa z najwyższym wskaźnikiem to: łódzkie (38,7 proc.), lubelskie (37,1 proc.) i zachodniopomorskie (37,0 proc.).

Natomiast najniższy odsetek osób starszych był w Małopolsce (31,3 proc.), w Wielkopolsce (31,6 proc.) i na Pomorzu (31,8 proc.).

Najwyższy wskaźnik w całej Polsce odnotowano w mieście Łódź (43,9 proc.), natomiast najniższy w regionie gdańskim (24,7 proc.).

W ciągi dekady najszybciej starzeje się region wałbrzyski na Dolnym Śląski. Od 2014 roku współczynnik wzrósł o 17,6 pp, podczas gdy najwolniej starzeje się Warszawa, gdzie wskaźnik skoczy tylko o 3,6 pp