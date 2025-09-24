Od 2002 r. średni wiek, w którym młodzi ludzie opuszczają dom rodzinny wahał się nieznacznie. Jak pokazują dane Eurostatu najszybciej (w wielu 26,1 lat) młodzi ludzie wyprowadzali się od rodziców w 2019 r., podczas gdy najwyższy średni wiek (26,8 lat) odnotowano w 2006 roku. W 2024 r. młodzi ludzie w Unii Europejskiej opuszczali domy rodzinne w średnim wieku 26,2 lat.

Europejczycy z południa Europy mieszkają z rodzicami najdłużej

Najwyższy średni wiek opuszczenia domu rodzinnego, wynoszący 30 lat lub więcej, odnotowano w krajach południa Europy. Najpóźniej, w wieku 31,3 lat, od rodziców wyprowadzają się młodzi Chorwaci. Kolejne kraje, w których dorosłe dzieci najdłużej mieszkają z rodzicami to: Słowacja (30,9 lat), Grecja (30,7 lat), Włochy (30,1 lat) i Hiszpania (30,0 lat).

Młodzi Skandynawowie szybko przechodzą na swoje

Natomiast najniższy średni wiek odnotowano wyprowadzki z rodzinnego domu odnotowano w Finlandii (21,4 lat), Danii (21,7 lat) i Szwecji (21,9 lat). Także w Norwegii, która nie jest w strukturach Unii Europejskiej, średni wiek wyprowadzki od rodziców nie przekroczył 23 lat (22,7 lat).

Kiedy od rodziców wyprowadzają się młodzi Polacy

W Polsce średni wiek wyprowadzki od rodziców Eurostat oszacowano na 26,7 lat (27 lat i 21 dni). To oznacza, że młodzież w Polsce mieszka tylko nieznacznie dłużej niż wynosi średnia dla całej UE. W ciągu ostatnich czterech młodzi Polacy wyprowadzali się o rodziców coraz wcześniej. W 2021 r. średni wiek był na poziomie 28,4 lat, rok później 28,2 lat, a w 2023 roku młodzież w Polsce przechodziła na swoje w wieku 27,2 lat.

Czy koszty mieszkaniowe wpływają na decyzję o wyprowadzce?

W 2024 roku 9,7 proc. młodych ludzi (w wieku 15–29 lat) w UE żyło w gospodarstwach domowych, które przeznaczały na mieszkanie co najmniej 40 proc. swojego dochodu rozporządzalnego (wskaźnik przeciążenia kosztami mieszkaniowymi), podczas gdy ten sam odsetek dla całej populacji wynosił 8,2 proc..

Najwyższy wskaźnik przeciążenia kosztami mieszkaniowymi odnotowano w Grecji, gdzie 30,3 proc. dochodu przeznaczane jest na opłaty związane z mieszkaniem. Grecja miała też trzeci najwyższy wiek wyprowadzki z domu rodzinnego. Jednak druga na liście państw z najwyższym wskaźnikiem przeciążenia kosztami mieszkaniowymi (28,9 proc.) była Dania, gdzie młodzi ludzie bardzo szybko opuszali rodzinny dom.

Kolejne kraje z wysokimi kosztami mieszkaniowymi to Holandia (15,3 proc.), Niemcy (14,8 proc.) i Szwecja (13,5 proc.). We wszystkich tych krajach młodzi ludzie wyprowadzali się od rodziców w wieku znacznie niższym od średniej UE.

Z kolei Chorwacja, ze wskaźnikiem przeciążenia kosztami mieszkaniowymi na poziomie zaledwie 2,1 proc., znalazła się na szczycie listy państw, gdzie dzieci mieszkają z rodzicami najdłużej.

Jak widać w niektórych krajach, w których młodzi ludzie wyprowadzają się wcześniej, takich jak Dania, Holandia, Niemcy, Szwecja i Finlandia, obciążenie kosztami mieszkaniowymi dla młodych jest wysoki, co nie jest przeszkodą przed opuszczeniem rodzinnego domu. Natomiast kraje, w których młodzi ludzie wyprowadzają się z domów rodzinnych później, takie jak Cypr, Chorwacja i Włochy, odnotowują zazwyczaj niższy poziom obciążenia kosztami mieszkaniowymi. Jedynie w Grecji późniejszy wiek wyprowadzki od rodziców można przypisać wysokim kosztom mieszkania.