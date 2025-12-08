Jak ustalił money.pl Polskie Linie Lotnicze LOT w niedzielę nie sfinalizowały transakcji przejęcia czeskich linii lotniczych Smartwings. Portal napisał, że informację w tej sprawie uzyskał z dwóch niezależnych źródeł.

Kto wyprzedził LOT w wyścigu po Smartwings?

Według portalu decyzja, kto stanie się nowym nabywcą Smartwings ma zostać ogłoszona oficjalnie najprawdopodobniej w poniedziałek. Według Money.pl, nieoficjalnie mówi się o przewoźniku z Turcji.

W niedzielę informację o tym, że „LOT przegrał na ostatniej prostej rywalizację o przejęcie czeskiej linii lotniczej Smartwings” podała także „Rzeczpospolita”. „Wygrał inwestor z Turcji” - napisała „Rz”. Nieoficjalnie tę informację potwierdziło „Rz” źródło w Ministerstwie Infrastruktury.

O tym, że LOT nie przejmie czeskiego Smartwings napisał w niedzielę bez podania źródła także portal Rynek Lotniczy.