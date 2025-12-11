W Bahrajnie, podczas gali prestiżowego konkursu World Travel Awards 2025, wybrano najlepsze organizacje turystyczne na świecie. Wśród nich hotele, destynacje, tour operatorów, ale także linie lotnicze. Finał poprzedziły rozstrzygnięcia krajowe i regionalne w dziesięciu obszarach (np. Europa, Azja, Bliski Wschód czy Północna Ameryka).

Reklama

Co ważne, zwycięzców poszczególnych kategorii World Travel Awards wybierali internauci (głosowanie online), a także przedstawiciele branży turystycznej. Zweryfikowane głosy ekspertów miały jednak, zgodnie z regulaminem, większą wagę.

Jaka jest najlepsza linia lotnicza świata?

W kategorii „World’s Leading Airline 2025” (wiodąca linia lotnicza świata) wygrał Qatar Airways. To narodowe linie lotnicze Kataru, których głównym portem jest lotnisko Hamad w Doha. Qatar, założony w 1993 roku, lata obecnie do 181 lotnisk w 86 krajach, w tym na lotnisko Chopina w Warszawie. Linia zwyciężyła po raz czwarty z rzędu.

Qatar Airways otrzymała również nagrodę za najlepszą klasę biznes. Podczas gali pięć nagród otrzymała linia Emirates: za najlepszą pierwszą klasę, markę, system rozrywki pokładowej, program lojalnościowy i salonik pierwszej klasy na lotnisku w Dubaju. Z kolei trzy nagrody przypadły Etihad Airways (za klasę ekonomiczną, wrażenia pasażerów oraz salonik biznes na lotnisku w Abu Zabi).

Dominacja Bliskiego Wschodu

Po raz kolejny swoją dominację potwierdziły linie lotnicze z Bliskiego Wschodu. Na dwanaście kategorii, otrzymały dziesięć nagród. Pozostałe przypadły Air France – za najlepszą kategorię Premium Economy oraz sojuszowi Star Alliance za najlepszą współpracę.

Dominacja Bliskiego Wschodu widoczna jest także w drugim prestiżowym zestawieniu, organizowanym przez Skytrax i nazywanym czasem „lotniczymi Oscarami”. Latem tego roku, po raz kolejny uznano, że najlepszą linią lotniczą świata jest Qatar Airways. W tamtym zestawieniu Emirates znalazły się na 4. miejscu, a Etihad dopiero na 26.

Co z liniami lotniczymi z Europy?

W konkursie World Travel Awards 2025 wśród europejskich przewoźników nagrodzono jedynie Air France. Wśród nominowanych w najważniejszej kategorii znalazło się siedemnaście linii lotniczych. Europę reprezentowały cztery:

Air France

British Airways

Lufthansa

Turkish Airlines.

Z kolei w zestawieniu Skytrax, w pierwszej dziesiątce znalazły się dwie europejskiej linie: Turkish Airlines (6.) oraz Air France (8.). Polski narodowy przewoźnik LOT znalazł się na 55. Pozycji. To spory awans względem poprzedniego roku, gdy w rankingu „World’s Top 100 Airlines 2025” zajął odległą 95. pozycję.