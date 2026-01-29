Szybka kolej CPK to melodia przyszłości

Zmiany na kolei dotyczą obsługi Portu Polska (CPK). Jak dowiedział się „Forsal” spółka budująca lotnisko nie kupi na razie pociągów high-speed. To melodia przyszłości. W pierwszej kolejności tzw. pool taborowy ma składać się z wolniejszych pociągów zdolnych do obsługi połączeń Warszawa-CPK i CPK-Łódź.

Reklama

- CPK skoncentruje się w pierwszej kolejności na pociągach jeżdżących do 200 km/h. To znacznie bardziej potrzebne na rynku. Poza tym istotny będzie tabor jeżdżący z prędkością 160 km/h – odpowiedział „Forsalowi” Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.

Reklama

Resort liczy, że w przetargach sporo do powiedzenia będą mieli polscy producenci, którzy mogą wyprodukować tego typu tabor. Jednak w tej chwili są oni „zapchani” przez kontrakty dla PKP Intercity. Tylko Newag odpowiada za umowy warte ponad 5 mld zł.

Szybkie pociągi tylko dla PKP Intercity?

Początkowo wydawało się, że PKP Intercity będzie walczyło o pasażera z CPK. Spółka budująca lotnisko zapowiedziała kupno poolu taborowego, w tym pociągów high-speed, które następnie w drodze przetargów chciała dzierżawić różnym przewoźnikom. Jednak teraz zmieniono priorytety. Wygląda na to, że w latach 2032-2036 tylko PKP Intercity będzie posiadać tabor jeżdżący ponad 300 km/h.

- Postawiliśmy na takie podejście, żeby Intercity samodzielnie posiadało szybkie pociągi. Pool taborowy dla pociągów high-speed to zjawisko do tej pory niefunkcjonujące nigdzie indziej. To są pociągi dopasowywane do właściciela pod kątem obsługi, ilości klas i wyposażenia. W Europie wszyscy operujący high-speed posiadają takie pociągi na własność, a nie je wynajmują w ramach poolu – mówi wiceminister Malepszak.

Do kwietnia PKP Intercity zbiera oferty firm chętnych do dialogu konkurencyjnego. To proces, dla wąskiego grona producentów, który zakończy się przetargiem. Jego rozstrzygnięcie planowane jest na sierpień 2027 roku. Od tego czasu wykonawca będzie miał pięć lat na dostarczenie wszystkich pociągów.

Intercity chce kupić 20 składów high-speed, zdolnych do jazdy z prędkością co najmniej 320 km/h. Wszystkie mają zostać dostarczone do 2034 roku. W przetargu znajdzie się prawo opcji – możliwość domówienia kolejnych 35 składów do 2036-7 roku. Biorąc pod uwagę rewizję planów CPK bardzo możliwe, że narodowy przewoźnik skorzysta z tej opcji.

Koleje Mazowieckie nie obsłużą CPK. Kto ich zastąpi?

W ministerstwie spodziewano się, że obsługą połączeń z Portem Polska zainteresowani będą lokalni przewoźnicy. Jednak jak ustalił „Forsal” Koleje Mazowieckie do tej pory nie zadeklarowały chęci obsługi linii budowanych przez CPK. Chodzi o połączenia między aglomeracją łódzką i warszawską.

W związku z tym spółka CPK, jak napisaliśmy powyżej, koncentruje się na taborze aglomeracyjnym. W dokumentach strategicznych ten typ pociągów określany jest jako Aero Express (AE), czyli pociągi do obsługi lotniska relacji Warszawa – Łódź, jeżdżące do 200 km/h.

Intercity wykorzysta lukę?

Warto dodać, że obsługa „igreka”, czyli pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości wymaga odpowiedniego taboru. Pociągi muszą być dostosowane do nowego standardu sieci trakcyjnej zasilanej 25kV prądu zmiennego zamiast obecnie powszechnego - 3kV prądu stałego. Obecny tabor Kolei Mazowieckich nie spełnia tych wymagań.

Lukę pozostawioną przez Koleje Mazowieckie chce wypełnić PKP Intercity. Prezes Janusz Malinowski przyznaje, że w tym przypadku spółka zapewne skorzysta z opcji na „piętrusy”. Chodzi o pociągi Cordia Max produkowane przez Alstom. Kontakt podpisano na 42 składy z opcją rozszerzenia do 72.