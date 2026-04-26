Dodatkowe pociągi na majówkę. Przewoźnik chce przyciągnąć turystów

oprac. Piotr Wróblewski
dzisiaj, 15:00
Pociąg Polregio/ShutterStock
Więcej pociągów na majówkę

Zbliża się weekend majowy. Z tego powodu Polregio, czyli największy przewoźnik kolejowy w kraju, zapowiada dodatkowe kursy. Nowości dotyczą wielu województw.

W woj. lubelskim w majówkę dodatkowe pary pociągów zostaną uruchomione na trasie Lublin Główny – Bełżec, a także Zawada – Zamość Wschód. Z kolei w woj. lubuskim przywrócone zostaną sezonowe połączenia nad Bałtyk - w dniach 1-3 maja pociąg „Karsibór” pojedzie do Świnoujścia z Zielonej Góry a pociąg „Riwiera” - z Zielonej Góry do Kołobrzegu. W tych samych dniach przewoźnik uruchomi dodatkowe połączenie w relacji Zielona Góra Główna – Łagów.

Pociągi nad morze i do Suwałk

W woj. podlaskim również zostaną wznowione połączenia sezonowe - od 1 do 3 maja w relacji Białystok – Waliły będą kursować dwa pociągi: „Poleski” i „Radunin”. Z kolei na trasie Białystok – Suwałki w majówkę do dyspozycji podróżnych będzie pociąg „Necko”. Polregio zaznaczyło, że sezonowe przejazdy do Suwałk zostaną utrzymane w soboty, niedziele i święta także po majówce – do 30 sierpnia.

W Wielkopolsce z Poznania zostaną uruchomione dodatkowe połączenia nad Bałtyk. W dniach 1-3 maja do Kołobrzegu pojadą pociągi „Riwiera”, a do Świnoujścia „Orkan”. Dodatkowo 2 maja o godz. 10.30 z Poznania wyruszy specjalny pociąg „Polregio na Paradę”, który zabierze podróżnych na 30. Paradę Parowozów w Wolsztynie. Przewoźnik zapewnia również kurs powrotny o godz. 17.40.

W woj. zachodniopomorskim od 1 do 3 maja oraz w weekendy do wakacji kursować będzie para przyspieszonych pociągów „Błękitny” w relacji Szczecin Główny – Świnoujście. W tym samym terminie na tej trasie uruchomiona zostanie też dodatkowa para pociągów „Błękitny Bis”. Trasę ze Szczecina Głównego do Kołobrzegu w długi weekend majowy dodatkowo obsługiwać będzie para pociągów „Solny”.

Polregio ma jedną czwartą rynku

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.

Źródło: PAP
Źródło: PAP
