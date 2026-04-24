Pociągi wracają tu po 22 latach. Znika "dziura" między dwoma województwami

„Dziura” na granicy województw

Kolej na granicy dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego od lat pozostawia wiele do życzenia. Problem dotyczy nie głównego szlaku (LK 18), a mniejszych, regionalnych linii. W wielu miejscach mieszkańcy odcięci są od połączeń kolejowych.

W całym województwie kujawsko-pomorskim do wciąż jest wiele tzw. białych plam, czyli miast odciętych od kolei. Przykładowo, w grudniu po czternastu latach pociągi wróciły do Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka. To linia (LK 245), która funkcjonowała od 1867 do 2011 roku. Dopiero niedawno udało się ją ponownie uruchomić. Teraz przyszedł czas na inną linię, właśnie na styku dwóch regionów.

Pociągi wracają po 22 latach

Kończy się remont linii 356 i 281, za który odpowiada PLK S.A. (wykonawcą jest PORR). Prace warte blisko 200 mln zł przedstawiano jako powrót kolejowej drogi z Wielkopolski na Kujawy. Chodzi o remont ok. 27 km torów na odcinku od Wągrowca do granicy.

Pociągi wrócą na leżący odłogiem odcinek Gołańcz-Panigródz. To alternatywne połączenie z Poznania do Bydgoszczy przez:

Sławę Wielkopolską,

Wągrowiec,

Kcynię,

Nakło nad Notecią.

- Otwiera (ta inwestycja - red) także drogę do przejazdów pociągów między Poznaniem a Bydgoszczą, już nie tylko przez Gniezno i Inowrocław, a przez Wągrowiec, dlatego widzimy tu duży potencjał – powiedział minister rozwoju i technologii, Krzysztof Paszyk.

Pociągi pojadą tu z maksymalną prędkością 120 km/h.

Trasa Wągrowiec - granica woj. Wielkopolskiego / PLK

Tam pojadą pociągi. Od 2027 roku

Od przyszłego roku Koleje Wielkopolskie będą jeździć na trasie Nakło-Kcynia oraz Kcynia - granica województwa. Do połączenia 5 mln zł dopłaci województwo kujawsko-pomorskie. W komunikacie czytamy, że codzienne odjeżdżać będzie osiem par pociągów do Wągrowca oraz sześć do Nakła.

Do Kcyni (powiat nakielski) pociągi wracają po 22 latach. Dworzec w tym miejscu uruchomiono, wraz z linią kolejową, w 1887 roku. Od 2004 roku pociągi się tu nie zatrzymują. W 2027 roku to się zmieni. Nowe połączenia mają skrócić czas przejazdu do Poznania oddalonego od Kcyni jedynie o 80 km (w linii prostej).