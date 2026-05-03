Matura ustna z języka polskiego to dla wielu uczniów jeden z bardziej stresujących etapów egzaminu, ale jej formuła jest dość przejrzysta i przewidywalna - można się do niej dobrze przygotować.

Jak wygląda egzamin ustny z języka polskiego?

Egzamin ustny polega na odpowiedzi na wylosowane 2 zadania. Zdający otrzymuje zestaw składający się z:

Pytania jawnego odnoszącego się do jednej z lektur obowiązkowych Pytania niejawnego składającego się z:

tekstu (literackiego lub nieliterackiego, np. fragmentu artykułu, przemówienia, obrazu),

polecenia, które wymaga interpretacji i odniesienia się do kontekstu.

Po wylosowaniu zestawu uczeń ma 15 minut na przygotowanie, a następnie około 10 minut wypowiedzi monologowej i 5 minut rozmowy z komisją (jej członkowie zadają pytania pogłębiające). Łącznie egzamin trwa więc około 25–30 minut.

Co warto powtórzyć na maturę z polskiego?

Przed maturą ustną warto powtórzyć przede wszystkim pytania jawne, ale nie uczyć się gotowych odpowiedzi na pamięć. Lepiej potraktować je jako mapę najważniejszych zagadnień z lektur: motywów, konfliktów, postaw bohaterów, problemów moralnych i historycznych

- zauważa w rozmowie z Forsalem nauczycielka języka polskiego Aneta Korycińska.

Nie da się przewidzieć dokładnych pytań, ale pewne obszary pojawiają się bardzo często: lektury obowiązkowe (zwłaszcza „Lalka”, „Dziady cz. III”, „Pan Tadeusz”, „Wesele”, „Zbrodnia i kara”), motywy literackie (miłość, władza, bunt, samotność, śmierć, patriotyzm, konflikt pokoleń).

Warto też przećwiczyć schemat odpowiedzi: wstęp, teza, argumenty, przykłady z lektur, kontekst i zakończenie. Bardzo pomaga mówienie na głos, nagrywanie się na dyktafon i sprawdzanie, czy wypowiedź jest logiczna, komunikatywna i mówiący mieści się w wyznaczonym czasie

- podpowiada nauczycielka.

Czym są pytania niejawne na maturze ustnej z polskiego?

Nie ma oficjalnej listy tematów do wyuczenia „na pamięć”, zestaw pytań uczeń losuje dopiero w trakcie egzaminu.

Uczniowie powinni też przećwiczyć zadania niejawne, czyli takie, w których trzeba odnieść się do tekstu literackiego, tekstu kultury albo fragmentu podanego w arkuszu. Na ustnej trzeba umieć sformułować myśl, poprzeć ją przykładem i wyciągnąć wniosek. Warto też zachować ostrożność wobec gotowych opracowań z internetu, bo część z nich zawiera błędy albo uczy schematycznych odpowiedzi

- dodaje nauczycielka Aneta Korycińska.