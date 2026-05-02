NRL i UODO chcą zmian w przepisach. Chodzi o tajemnicę lekarską i dane pacjentów

Iga Leszczyńska
dzisiaj, 18:46
Komunikat NIL. Stanowisko NRL i UODO/Shutterstock
Naczelna Izba Lekarska opublikowała 29 kwietnia 2026 r. komunikat, w którym poinformowała o spotkaniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasza Jankowskiego, z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosławem Wróblewskim. Tematem spotkania była m.in. ochrona danych pacjentów i tajemnica lekarska.

We wtorek, 28 kwietnia 2026 r. odbyło się spotkanie prezesa Naczelna Rada Lekarska Łukasza Jankowskiego z prezesem Urząd Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim. Spotkanie dotyczyło m.in. tajemnicy lekarskiej oraz konieczności zmian legislacyjnych w kontekście rozwoju nowych technologii.

Tajemnica lekarska jako fundament zaufania między pacjentem a lekarzem

Tajemnica lekarska stanowi fundament zaufania między pacjentem a lekarzem i musi być traktowana jako wartość wymagająca szczególnej ochrony – zwłaszcza w dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i przetwarzania danych medycznych pacjenta jednocześnie przez wiele podmiotów. Dlatego konieczne są jasne i nowoczesne regulacje, które zabezpieczą dane wrażliwe, a jednocześnie nie będą ograniczać możliwości rozwoju systemu ochrony zdrowia. Równolegle wszelkie inicjatywy dotyczące gromadzenia danych, w tym dotyczących wynagrodzeń lekarzy, muszą być projektowane z najwyższą starannością i poszanowaniem prawa do prywatności – podkreślił cytowany w komunikacie dr n. med. Łukasz Jankowski.

Podczas spotkania poruszono także kwestię planów gromadzenia danych o wynagrodzeniach lekarzy z wykorzystaniem numeru PESEL. Wskazano na potrzebę szczególnej ostrożności, odpowiednich zabezpieczeń oraz brak jasno określonego celu dla takich rozwiązań wobec danych już posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Technologia powinna służyć człowiekowi. Wykorzystanie jej w medycynie ma ogromny potencjał. Dostęp do danych jest konieczny zarówno przy diagnostyce jak i codziennej obsłudze pacjentów. Trzeba jednak pamiętać, że administrator danych musi wypełniać obowiązki wynikające przepisów RODO w tym odnoszące się do przetwarzania danych szczególnej kategorii, do której należą również dane dotyczące zdrowia – powiedział cytowany w komunikacie prezes UODO Mirosław Wróblewski.

Prezesi NRL i UODO zadeklarowali współpracę w przypadku wprowadzenia rozwiązań dotyczących zbierania danych o wynagrodzeniach powiązanych z numerem PESEL, tak aby zapewnić maksymalną ochronę danych wrażliwych.

