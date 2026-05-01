1100 zł dla rodziców każdego niepełnoletniego ucznia w roku szkolnym 2026/2027, dla niektórych nawet 1820 zł. Złożysz wniosek wcześniej, pieniądze dostaniesz w wakacje

Takie wsparcie będą mogli otrzymać rodzice niepełnoletnich uczniów w 2026 roku

Rok 2026 zapowiada się korzystnie dla rodziców uczniów. Dzięki programowi Dobry Start oraz innym formom pomocy finansowej, opiekunowie mogą otrzymać nawet 1100 zł, a w określonych sytuacjach suma wsparcia może wzrosnąć nawet do 1820 zł. Istotne jest jednak, aby wniosek złożyć z wyprzedzeniem – wtedy środki mogą zostać wypłacone jeszcze w okresie wakacyjnym, zanim ruszą intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego. Kto ma szansę na najwyższe świadczenia i jak dopilnować formalności na czas?

800 zł na każdego niepełnoletniego ucznia w ramach programu Rodzina 800+

Główną formą wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci w Polsce jest program Rodzina 800+, który zastąpił wcześniejsze świadczenie 500+. W jego ramach przysługuje 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Aby zapewnić ciągłość wypłat, wniosek należało złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Złożenie dokumentów w maju lub czerwcu nadal pozwala otrzymać świadczenie z wyrównaniem od czerwca, jednak wypłata następuje później – w przypadku wniosków z maja do końca lipca, a z czerwca do końca sierpnia.

300 zł na ucznia w ramach programu Dobry Start

Kolejnym wsparciem dla rodziców uczniów jest program Dobry Start, który przewiduje jednorazową wypłatę 300 zł na każde dziecko uczęszczające do szkoły. Świadczenie przysługuje raz w roku – od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia. Dochód rodziny nie ma tu znaczenia.

Program został stworzony z myślą o pokryciu kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, takich jak zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka, obuwia czy stroju sportowego. Co ważne, otrzymane środki można wykorzystać dowolnie i nie ma obowiązku ich rozliczania ani przedstawiania rachunków.

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku. Jeśli dokumenty zostaną złożone w lipcu lub sierpniu, wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września 2026 roku. Z doświadczeń z poprzednich lat wynika, że wcześniejsze złożenie wniosku, już w lipcu, zwiększa szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w okresie wakacyjnym.

124 zł na ucznia w ramach zasiłku rodzinnego

Rodzice będący w trudniejszej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. W roku szkolnym 2026/2027 jego wysokość dla dzieci w wieku 6–18 lat, kontynuujących naukę, wyniesie 124 zł miesięcznie. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych po ukończeniu 18. roku życia kwota wzrasta do 135 zł. Należy jednak pamiętać, że na pełnoletnich uczniów nie przysługuje już świadczenie 800+.

Aby otrzymać zasiłek, trzeba spełnić kryterium dochodowe – dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł miesięcznie, a w rodzinach wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności limit ten wynosi 764 zł. Świadczenie ma więc charakter typowo socjalny i jest przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Zasiłek wypłacany jest przez cały rok, również w okresie wakacyjnym.

113 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą również ubiegać się o dodatkowe formy wsparcia związane z edukacją dzieci. Jednym z nich jest dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania.

Świadczenie w wysokości 113 zł miesięcznie przysługuje rodzicom lub opiekunom ucznia, który ze względu na dużą odległość szkoły od domu musi mieszkać poza miejscem zamieszkania, np. w internacie, na stancji lub u rodziny. Z tej formy pomocy najczęściej korzystają uczniowie szkół ponadpodstawowych uczący się w większych miastach lub w placówkach o specjalistycznym profilu, takich jak technika, licea sportowe, artystyczne czy szkoły o podwyższonym poziomie nauczania.

Z kolei niższy dodatek, w wysokości 69 zł miesięcznie, przysługuje rodzinom pokrywającym koszty codziennych dojazdów dziecka do szkoły w innej miejscowości. Dotyczy to sytuacji, gdy uczeń mieszka w domu, ale rodzice regularnie finansują jego przejazdy, np. bilety autobusowe lub kolejowe.

100 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Kolejną formą wsparcia powiązaną z zasiłkiem rodzinnym jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W roku szkolnym 2026/2027 wyniesie on 100 zł i będzie przysługiwał rodzinom spełniającym kryterium dochodowe. Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności limit ten wynosi 764 zł.

Świadczenie ma charakter jednorazowy i jest przyznawane na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Warto pamiętać, że stanowi ono uzupełnienie zasiłku rodzinnego i nie funkcjonuje jako samodzielna forma pomocy. Wnioski na rok szkolny 2026/2027 będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2026 roku, a w formie tradycyjnej od 1 sierpnia 2026 roku. Nabór potrwa do 31 października 2026 roku.

193 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W roku szkolnym 2026/2027 świadczenie to wynosi 193 zł miesięcznie na każde dziecko, natomiast w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota wzrasta do 273 zł.

Dodatek przysługuje osobom, które wychowują dziecko bez udziału drugiego rodzica – gdy nie żyje, jest nieznany lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Warunkiem uzyskania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego obowiązującego przy zasiłku rodzinnym oraz złożenie wniosku w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Konieczne jest również dostarczenie dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną, takich jak akt zgonu, prawomocne orzeczenie sądu czy akt urodzenia dziecka bez danych ojca.

110 zł na ucznia w ramach dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w formie dodatku na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, który jest uzupełnieniem zasiłku rodzinnego. W roku szkolnym 2026/2027 jego wysokość wyniesie 110 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 5 lat.

Przyznanie świadczenia zależy od spełnienia kryterium dochodowego obowiązującego przy zasiłku rodzinnym oraz złożenia odpowiedniego wniosku w właściwym ośrodku pomocy społecznej. Wymaganym dokumentem jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, a w przypadku osób powyżej 16. roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Będzie można dostać nawet 1820 zł na ucznia z orzeczeniem i 1630 zł na ucznia bez orzeczenia w roku szkolnym 2026/2027

W roku szkolnym 2026/2027 większość rodziców uczniów będzie mogła otrzymać wsparcie finansowe w wysokości około 1100 zł, na które składa się 800 zł z programu Rodzina 800+ oraz jednorazowe 300 zł z programu Dobry Start. W niektórych sytuacjach łączna kwota pomocy może być jednak wyraźnie wyższa.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy spełniają dodatkowe warunki, mogą uzyskać nawet 1820 zł wsparcia na jednego ucznia. W skład tej kwoty wchodzą:

800 zł – program Rodzina 800+;

300 zł – program Dobry Start;

124 zł – zasiłek rodzinny;

113 zł – dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania;

100 zł – dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego;

273 zł – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka z niepełnosprawnością;

110 zł – dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością.

W przypadku uczniów bez orzeczenia o niepełnosprawności maksymalna wysokość wsparcia w roku szkolnym 2026/2027 może wynieść około 1630 zł.

Kto będzie mógł dostać 1820 zł na dziecko uczące się w roku szkolnym 2026/2027?

Maksymalna kwota wsparcia w wysokości 1820 zł przysługuje wyłącznie tym rodzinom, które spełnią jednocześnie wszystkie wskazane warunki. O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które:

samotnie wychowują dziecko do 18. roku życia,

posiadają dziecko z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,

posyłają dziecko do szkoły poza miejscem zamieszkania, gdzie korzysta ono z internatu,

osiągają dochód nie wyższy niż 764 zł netto na osobę w rodzinie,

złożą wniosek w ramach programu Dobry Start.

Dopiero spełnienie wszystkich tych kryteriów łącznie umożliwia uzyskanie maksymalnej kwoty wsparcia wynoszącej 1820 zł.

1420 zł na ucznia co miesiąc w roku szkolnym 2026/2027

Spośród wskazanych świadczeń jednorazowy charakter mają wyłącznie program „Dobry Start” oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Pozostałe formy wsparcia, takie jak 800+, zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania, dodatek dla samotnie wychowujących rodziców oraz dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością, są wypłacane co miesiąc, także w okresie wakacyjnym.

W praktyce oznacza to, że miesięczne wsparcie na jedno dziecko może wynosić nawet 1420 zł, co w skali roku daje 17 040 zł, a po uwzględnieniu jednorazowych świadczeń łączna kwota może wzrosnąć do 17 440 zł.