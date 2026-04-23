Zmiany w wypłatach 800 plus w maju 2026. Niektórzy rodzice w tym miesiącu bez przelewu z ZUS

Program 800 plus to wsparcie finansowe dla rodzin, które przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat. Zasady jego przyznawania określa ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia została podniesiona z 500 zł do 800 zł miesięcznie na dziecko. Pieniądze te są zwolnione z podatku dochodowego i nie podlegają egzekucji komorniczej. Świadczenie wypłacane jest niezależnie od dochodów rodziny i ma wspierać domowy budżet oraz poprawiać warunki życia i wychowania dzieci.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie Rodzina 800 plus?

800 plus standardowo wypłacane jest w:

2 dzień miesiąca,

4 dzień miesiąca,

7 dzień miesiąca,

9 dzień miesiąca,

12 dzień miesiąca,

14 dzień miesiąca,

16 dzień miesiąca,

18 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

22 dzień miesiąca.

800 plus - nowe terminy wypłat w maju 2026

W maju 2026 roku część osób korzystających z programu 800 plus dostanie pieniądze wcześniej niż zwykle. Wynika to z układu dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy przelewów realizowanych przez ZUS. W związku z tym na ten miesiąc ustalono zmieniony harmonogram wypłat:

30 kwietnia (czwartek) - tego dnia wypłacone zostaną także świadczenia przypadające na 2 maja (sobota);

4 maja (poniedziałek);

7 maja (czwartek);

8 maja (piątek) – tego dnia wypłacone zostaną także świadczenia przypadające na 9 maja (sobota);

12 maja (wtorek),

14 maja (czwartek);

15 maja (piątek) – tego dnia wypłacone zostaną także świadczenia przypadające na 16 maja (sobota);

18 maja (poniedziałek),

20 maja (środa) .

W praktyce oznacza to, że osoby, które zwykle otrzymują świadczenie 2., 9. i 16. dnia miesiąca, w maju 2026 roku dostaną 800 plus wcześniej niż standardowo.

Ważne Osoby, które otrzymują 800 plus drugiego dnia miesiąca, w maju przelewu nie dostaną. Majowe świadczenie zostanie bowiem wypłacone jeszcze w kwietniu.

W 2026 roku rodzice muszą złożyć nowy wniosek o 800 plus

Od 1 lutego rodzice mogą składać wnioski o świadczenie 800 plus na kolejny okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku. Podobnie jak wcześniej, cały proces odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Dokumenty można złożyć za pośrednictwem kilku dostępnych kanałów, takich jak Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia, systemy bankowości internetowej oraz aplikacja mobilna mZUS.

Terminy składania wniosków o świadczenie 800 plus w 2026 roku

Rodzice powinni pilnować terminów składania wniosków, ponieważ nawet niewielkie spóźnienie może oznaczać utratę świadczenia za dany miesiąc. To, kiedy pieniądze zostaną przyznane i wypłacone, zależy bezpośrednio od daty złożenia dokumentów:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci środki najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.,

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci środki najpóźniej do 30 czerwca 2026 r., od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem za czerwiec, a wypłata nastąpi do 31 lipca 2026 r.,

– świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem za czerwiec, a wypłata nastąpi do 31 lipca 2026 r., od 1 do 30 czerwca 2026 r. – pieniądze wraz z wyrównaniem za czerwiec trafią do rodziców do 31 sierpnia 2026 r.,

– pieniądze wraz z wyrównaniem za czerwiec trafią do rodziców do 31 sierpnia 2026 r., od 1 do 31 lipca 2026 r. – wypłata obejmie wyrównanie jedynie od lipca i zostanie zrealizowana najpóźniej do 30 września 2026 r.,

– wypłata obejmie wyrównanie jedynie od lipca i zostanie zrealizowana najpóźniej do 30 września 2026 r., od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – świadczenie będzie naliczane dopiero od sierpnia, a środki zostaną przekazane do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Co do zasady świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, jednak przepisy przewidują sytuacje, w których nie jest ono wypłacane. Prawo do świadczenia nie przysługuje, gdy: