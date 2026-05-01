NFZ podnosi ceny w sanatoriach 2026. Ile zapłacą kuracjusze po 1 maja?

Komu przysługuje sanatorium na NFZ?

Wyjazd do sanatorium na NFZ nie jest dostępny dla każdego "od ręki". Trzeba mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostać zakwalifikowanym do leczenia uzdrowiskowego. Dopiero wtedy fundusz pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej. Warto jednak pamiętać, że pacjent nadal płaci za nocleg i wyżywienie, a te koszty od maja 2026 roku będą wyższe.

Nowe stawki od 1 maja 2026?

Od 1 maja do 30 września 2026 roku będą obowiązywać nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ. Wysokość opłat została określona w przepisach Ministra Zdrowia.

Pobyt w sanatorium 2026 - kto za co płaci?

W przypadku wyjazdu do sanatorium obowiązuje prosta zasada - pacjent opłaca zakwaterowanie oraz wyżywienie, NFZ pokrywa leczenie i zabiegi wynikające z choroby podstawowej.

Dla kuracjusza kluczowa jest tzw. stawka dzienna która zależy od standardu pokoju. Im lepsze warunki, tym wyższa opłata. Najwięcej zapłacą osoby wybierające pokój jednoosobowy, z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, nawet ponad 40 zł za dobę. Z kolei najtańsze opcje, czyli pokoje wieloosobowe bez łazienki, to wydatek rzędu kilkunastu złotych dziennie. Różnice w cenach wynikają głównie z liczby osób w pokoju oraz tego, czy ma on własną łazienkę, czy jest częścią tzw. studia.

Ile trzeba zapłacić po 1 maja za wyjazd do sanatorium na NFZ?

W okresie od maja do września 2026 roku kuracjusze zapłacą za jeden dzień pobytu:

40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

– pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,

– pokój jednoosobowy w studiu, 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,

– pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego, 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,

– pokój dwuosobowy z łazienką, 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,

– pokój dwuosobowy w studiu, 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,

– pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego, 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

– pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,

– pokój wieloosobowy w studiu, 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Ile trzeba zapłacić za 21 dni w sanatorium?

Standardowy pobyt w sanatorium na NFZ trwa 21 dni. W praktyce oznacza to, że za cały turnus to koszt:

858,90 zł - pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką,

- pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką, 573,30 zł - pobyt w pokoju dwuosobowym z łazienką.

Do tych kwot trzeba doliczyć inne wydatki, które nie są refundowane, takie jak:

dojazd do uzdrowiska,

opłata klimatyczna,

koszty pobytu opiekuna,

zabiegi rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową.

Kto nie płaci za pobyt w sanatorium 2026?

Nie wszyscy kuracjusze ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Z opłat zwolnione są m.in.:

osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, na podstawie odrębnych przepisów,

na podstawie odrębnych przepisów, dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,

ucząca się młodzież do 26. roku życia ,

, dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, bez ograniczenia wieku.

Co zabrać do sanatorium?

Do wyjazdu do sanatorium należy się odpowiednio przygotować. Oto lista rzeczy, które będą potrzebne:

dowód tożsamości,

dokumentacja medyczna,

leki przyjmowane na stałe,

kosmetyki,

ubrania codziennie i sportowe przeznaczone na zabiegi,

bielizna osobista,

odzież wierzchnia odpowiednia do spacerów przy różnej pogodzie,

szlafrok,

ręczniki,

telefon i ładowarka.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do pobrania