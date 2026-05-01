NFZ podnosi ceny w sanatoriach 2026. Ile zapłacą kuracjusze po 1 maja?

Komu przysługuje sanatorium na NFZ?
Wyjazd do sanatorium na NFZ nie jest dostępny dla każdego "od ręki". Trzeba mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostać zakwalifikowanym do leczenia uzdrowiskowego. Dopiero wtedy fundusz pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej. Warto jednak pamiętać, że pacjent nadal płaci za nocleg i wyżywienie, a te koszty od maja 2026 roku będą wyższe.
Nowe stawki od 1 maja 2026?
Od 1 maja do 30 września 2026 roku będą obowiązywać nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ. Wysokość opłat została określona w przepisach Ministra Zdrowia.
Pobyt w sanatorium 2026 - kto za co płaci?
W przypadku wyjazdu do sanatorium obowiązuje prosta zasada - pacjent opłaca zakwaterowanie oraz wyżywienie, NFZ pokrywa leczenie i zabiegi wynikające z choroby podstawowej.
Dla kuracjusza kluczowa jest tzw. stawka dzienna która zależy od standardu pokoju. Im lepsze warunki, tym wyższa opłata. Najwięcej zapłacą osoby wybierające pokój jednoosobowy, z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, nawet ponad 40 zł za dobę. Z kolei najtańsze opcje, czyli pokoje wieloosobowe bez łazienki, to wydatek rzędu kilkunastu złotych dziennie. Różnice w cenach wynikają głównie z liczby osób w pokoju oraz tego, czy ma on własną łazienkę, czy jest częścią tzw. studia.
Ile trzeba zapłacić po 1 maja za wyjazd do sanatorium na NFZ?
W okresie od maja do września 2026 roku kuracjusze zapłacą za jeden dzień pobytu:
- 40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
- 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,
- 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
- 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,
- 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,
- 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
- 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
- 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,
- 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.
Ile trzeba zapłacić za 21 dni w sanatorium?
Standardowy pobyt w sanatorium na NFZ trwa 21 dni. W praktyce oznacza to, że za cały turnus to koszt:
- 858,90 zł - pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką,
- 573,30 zł - pobyt w pokoju dwuosobowym z łazienką.
Do tych kwot trzeba doliczyć inne wydatki, które nie są refundowane, takie jak:
- dojazd do uzdrowiska,
- opłata klimatyczna,
- koszty pobytu opiekuna,
- zabiegi rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową.
Kto nie płaci za pobyt w sanatorium 2026?
Nie wszyscy kuracjusze ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Z opłat zwolnione są m.in.:
- osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, na podstawie odrębnych przepisów,
- dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,
- ucząca się młodzież do 26. roku życia,
- dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, bez ograniczenia wieku.
Co zabrać do sanatorium?
Do wyjazdu do sanatorium należy się odpowiednio przygotować. Oto lista rzeczy, które będą potrzebne:
- dowód tożsamości,
- dokumentacja medyczna,
- leki przyjmowane na stałe,
- kosmetyki,
- ubrania codziennie i sportowe przeznaczone na zabiegi,
- bielizna osobista,
- odzież wierzchnia odpowiednia do spacerów przy różnej pogodzie,
- szlafrok,
- ręczniki,
- telefon i ładowarka.
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do pobrania
