Ustalenie zasad udzielania urlopu na żądanie

Pracodawca powinien zadbać aby w regulaminie pracy znalazły się zapisy dotyczące zgłaszania urlopu na żądanie i informacji zwrotnej dla pracownika czy ten urlop został udzielony. W tym zakresie nie powinna panować dowolność ani uznaniowość co może prowadzić do konfliktów. Pracodawca powinien maksymalnie uprościć sposób zgłaszania urlopu na żądanie. Ustalenie powyższych procedur jest istotne z uwagi na fakt, iż pracodawca może odmówić udzielenia tego rodzaju urlopu. W regulaminie pracy należałoby wskazać również, kto i w jakim czasie jest uprawniony do odmowy udzielenia urlopu np. że zgłoszenie przyjmuje pracownik sekretariatu, a bezpośredni przełożony powinien w ciągu krótkiego czasu i jakiego skontaktować się z pracownikiem aby potwierdzić udzielenie urlopu na żądanie albo odmówić jego udzielenia. Czy brak reakcji w określonym czasie i określonej osoby np. bezpośredniego przełożonego powinien być traktowany jako milcząca zgoda? W interesie pracodawcy jest takie ustalenie zasad udzielania urlopu na żądanie aby pracownik nie miał wątpliwości czy urlop został mu udzielony czy też miała miejsce odmowa skorzystania z tego uprawnienia. Właściwe wydaje się włączenie w konstruowanie zapisów dotyczących udzielenia urlopu na żądanie przedstawicieli pracowników albo zakładową organizację związkową.

Przyczyny odmowy udzielenia urlopu na żądanie

Pracownik powinien pamiętać również, że pracodawca może negatywnie rozpoznać złożony wniosek ze względu na szczególności okoliczności oraz interes pracodawcy które wymagają obecności danej osoby w pracy. Dobrym przykładem takie sytuacji jest sklep w którym pracują trzy osoby. Jeśli jedna z nich zgłosi urlop na żądanie, placówka jeszcze jakoś może funkcjonować, natomiast jednoosobowa obsada praktycznie uniemożliwi sprzedaż. Inny możliwość to sytuacja gdy osoba zastępująca pracownika który zgłasza urlop na żądanie jest nieobecna w pracy.

Odmiennego rodzaju przypadkiem jest działanie pracownika niezgodnie z zasadami współżycia społecznego. Jeśli wszyscy albo prawie wszyscy pracownicy w porozumieniu zgłoszą wniosek o urlop na żądanie dojdzie do paraliżu funkcjonowania pracodawcy co będzie miało skutek tożsamy ze strajkiem.

Odmowa udzielenia przez pracodawcę urlopu na żądanie pracownikowi nie może stanowić sposobu dokuczenia czy szykanowania tej osoby. Nieuwzględnienie wniosku w przypadku niezaistnienia szczególnych okoliczności stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika oraz może stanowić podstawę do rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Natomiast jeśli pracownik nie stawi się w pracy z uwagi na odmowę udzielenia urlopu na żądanie jego nieobecność należy traktować jako nieusprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia. Taka absencja może wiązać się z konsekwencjami dyscyplinarnymi np. z udzieleniem kary porządkowej ale również-w zależności od okoliczności-stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracownika.