Forsal logo

Jak zaplanować urlop w 2026 roku? Te dni są kluczowe

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 13:19
Jak zaplanować urlop w 2026 roku, aby mieć dłuższe weekendy? W tym roku, dzięki korzystnemu układowi dni świątecznych, będzie można liczyć na co najmniej czterodniowe przerwy od pracy w czerwcu i listopadzie. Z kolei okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku daje szansę na ponad dwutygodniowy wypoczynek.

Krótka majówka oznacza trzydniowy weekend

Zbliżająca się majówka będzie w tym roku krótka. Święto Pracy wypada w piątek, a święto uchwalenia Konstytucji 3 maja w niedzielę, co oznacza, że pracownicy wolne od pracy będą mieli jedynie w piątek. Przełoży się to na przedłużony, trzydniowy weekend.

Boże Ciało: cztery dni wolnego

Następną okazję na dłuższy odpoczynek pracownicy będą mieli dopiero w czerwcu. Przy wykorzystaniu jednego dnia urlopu w okolicach Bożego Ciała, które przypada na czwartek 4 czerwca, będzie można przedłużyć weekend do czterech dni.

Dodatkowy dzień wolny za 15 sierpnia

Kolejna możliwość dłuższego odpoczynku od pracy pojawi się już w sierpniu. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) przypada bowiem na sobotę, więc pracownikom będzie przysługiwać do odebrania jeden dzień wolny.

Wszystkich Świętych wypada w niedzielę: brak dodatkowych dni wolnych

Szansa na dłuższe wolne będzie później dopiero w listopadzie. Za Wszystkich Świętych, które wypadnie w tym roku niedzielę, nie będzie przysługiwał dzień wolny.

Święto Niepodległości wypada w środę: szansa na wydłużony weekend

Święto Niepodległości (11 listopada) wypadnie natomiast w środę. Oznacza to, że przy odpowiednim wykorzystaniu urlopu pracownik będzie mieć możliwość zorganizowania pięcio-, a nawet dziewięciodniowego odpoczynku.

Boże Narodzenie i Sylwester: kiedy wziąć urlop?

Najkorzystniejsza okazja na dłuższy odpoczynek będzie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Ustawowo wolne od pracy będą dni od 24 do 27 grudnia (czwartek-niedziela). Oznacza to, że wykorzystując trzy dni urlopu (21, 22 i 23 grudnia), pracownik, wliczając weekend będzie mieć dziewięć dni wolnych od pracy (19-27 grudnia). Dodatkowo, pracownikowi przysługiwać będzie jeden dzień wolny do odbioru za drugi dzień Bożego Narodzenia, który wypadnie w sobotę. Ci, którzy wciąż będą mieli do wykorzystania dni z puli urlopowej, będą mogli wydłużyć urlop do 1 stycznia 2027 r., który również, jak zawsze będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Włącznie z weekendem po Nowym Roku będzie to okazja na aż 16-dniowy odpoczynek.

Dni wolne od pracy w 2026 roku

W 2026 roku pracownikom przysługuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Pozostało ich jeszcze dziesięć: 1 maja w piątek (Święto Pracy), 3 maja w niedzielę (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 24 maja w niedzielę (pierwszy dzień Zielonych Świątek), 4 czerwca w czwartek (Boże Ciało), 15 sierpnia w sobotę (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), 1 listopada w niedzielę (Wszystkich Świętych), 11 listopada w środę (Narodowe Święto Niepodległości), 24 grudnia w czwartek (Wigilia Bożego Narodzenia), 25 grudnia w piątek (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) oraz 26 grudnia w sobotę (drugi dzień Bożego Narodzenia).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJak zaplanować urlop w 2026 roku? Te dni są kluczowe »
Tematy: dni wolne od pracyurlopdni wolne od pracy 2026
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj