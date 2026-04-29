Nowelizacja zasad zatrudniania cudzoziemców: cyfryzacja, selekcja inwestycji i walka o talenty [Komentarz ekspercki]

oprac. Iga Leszczyńska
dzisiaj, 18:00
Istotnym punktem zwrotnym w polskim systemie legislacyjnym jest projekt nowelizacji ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom. Jak zmieni się zatrudnianie cudzoziemców? Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem prezes Golden Serwis Mirosława Białobrzewskiego.

Projekt nowelizacji ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom stanowi istotny punkt zwrotny w polskim systemie legislacyjnym. Analizując proponowane zmiany z perspektywy praktyki rynkowej, widać wyraźne przejście od doraźnego administrowania procesami do strategicznego, cyfrowego zarządzania przepływem kadr.

Nowelizacja zasad zatrudniania cudzoziemców

Kluczowym elementem reformy jest odejście od sztywnego podziału na zwolnienia i zezwolenia na rzecz modelu mieszanego. Wprowadzenie obowiązku elektronicznego powiadomienia o powierzeniu pracy – nawet w przypadkach dotychczas zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia – to krok milowy w kierunku pełnej transparentności. Dla państwa oznacza to likwidację „szarej strefy informacyjnej” i uzyskanie pełnych danych statystycznych dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Z kolei dla podmiotów działających na rynku pracy jest to sygnał, że cyfryzacja procesów kadrowych staje się nieodzownym standardem, a nie jedynie opcją.

Strategiczna selektywność w obszarze inwestycji

Propozycja wprowadzenia kryterium wartości inwestycji na poziomie 100 mln zł dla podmiotów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to wyraźna korekta polityki gospodarczej. Redukcja liczby uprawnionych podmiotów w wykazie z 2400 do około 400 pokazuje, że preferencyjne ścieżki zatrudnienia mają być zarezerwowane dla projektów o znaczeniu strategicznym dla gospodarki. To podejście promuje jakość i innowacyjność, kładąc nacisk na kapitał, który buduje długofalową wartość dodaną.

Uproszczony dostępu do rynku pracy

Istotnym elementem projektowanych zmian jest zapowiedź uproszczonego dostępu do rynku pracy dla obywateli państw o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego, takich jak USA, Japonia, Kanada czy Korea Południowa. Zastąpienie klasycznego zezwolenia procedurą powiadomienia elektronicznego to czytelny sygnał, że Polska dąży do aktywnego uczestnictwa w globalnym przepływie specjalistów. Takie rozwiązanie jest niezbędne dla podtrzymania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach nowoczesnych technologii oraz w obszarach wymagających unikalnych kompetencji i wysokiej specjalizacji.

Bilans korzyści i wyzwań dla pracodawców

Dla pracodawców nowelizacja niesie ze sobą obietnicę łatwiejszego dostępu do pracowników w wybranych, kluczowych przypadkach, ale jednocześnie nakłada na nich większą odpowiedzialność informacyjną. System staje się prostszy w obsłudze dzięki elektronizacji, ale jednocześnie bardziej wymagający pod kątem rzetelności raportowania.

Podsumowując, projekt UD396 to próba znalezienia optymalnej równowagi między potrzebami dynamicznie rozwijającej się gospodarki a koniecznością zachowania pełnej kontroli i bezpieczeństwa obrotu prawnego. Skuteczność tych zmian będzie zależała od sprawności systemów teleinformatycznych oraz gotowości przedsiębiorców do adaptacji w nowym, bardziej przejrzystym środowisku regulacyjnym. Jest to jednak kierunek pożądany – buduje on wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego, przewidywalnego i otwartego na profesjonalne standardy zatrudnienia.

Mirosław Białobrzewski, Prezes Golden Serwis

