Podstawowe informacje o urlopie na żądanie

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym maksymalnie do czterech dni urlopu rocznie, niezależnie od stażu i wymiaru czasu pracy. Urlop na żądanie zawiera się w wymiarze dni urlopu wypoczynkowego tym samym jest płatny w 100 %. Z uwagi na fakt, że o wykorzystaniu dni urlopu na żądanie decyduje pracownik, nie objęte są one planem urlopów ani ustalaniem jego terminu z pracodawcę.

Zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie przez pracodawcę

Pracownik zobowiązany jest zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, do chwili przewidywanej godziny w której ma zacząć pracę według obowiązującego rozkładu czasu pracy. Czyli jeśli u pracodawcy godziny pracy to pora między 8 a 16, a pracownik chce skorzystać z możliwości wzięcia urlopu na żądanie powinien zakomunikować swoją wolę pracodawcy o godzinie 8.

Pracodawca powinien wskazać pracownikom, najlepiej umieszczając w regulaminie pracy stosowne zapisy, jak pracownik w zależności od specyfiki pracodawcy oraz stanowiska powinien zgłosić urlop na żądanie. Sposób ten musi być jak najmniej uciążliwy np. pracownik może nie mieć możliwości zalogowania się do systemu informatycznego pracodawcy. Należy przyjąć, że wystarczający do sytuacji jest kontakt telefoniczny. Pracownik w sposób nie budzący wątpliwości powinien wiedzieć do kiedy i na jaki numer telefonu powinien zadzwonić i do kogo-czy do bezpośredniego przełożonego jeśli ten posiada służbowy telefon komórkowy, czy do sekretariatu albo do osoby zajmujące się sprawami kadrowymi.

Udzielenie pracownikowi urlopu na żądanie

Pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie po uzyskaniu zgody przez pracodawcę, I tutaj pojawiają się kolejne wątpliwości w zależności od specyfiki pracodawcy-kto w takiej zgody udziela personalnie oraz w jakim czasie zgoda powinna nastąpić. W przypadku kilkuosobowej firmy sytuacja jest klarowna-kontakt z właścicielem który komunikuje swoje zdanie. Natomiast przy założeniu, że pracownik powinien zadzwonić do pracodawcy np. do działu kadr to czy jej pracownik nawet jeśli jest uprawniony do zajmowania się kwestiami pracowniczymi w imieniu pracodawcy posiada bieżącą wiedzę czy udzielenie urlopu na żądanie danej osobie nie spowoduje problemów w funkcjonowaniu pracodawcy. Następnie należy zauważyć, że bezpośredni przełożony może nie mieć uprawnień do podjęcia decyzji o udzieleniu urlopu na żądanie-powinien wiedzieć z kim powinien się skontaktować aby odnieść się do wniosku podwładnego. Pracownik sekretariatu pracodawcy może raczej jedynie przyjąć zgłoszenie urlopu na żądanie np. na przygotowanym druku – kto o której godzinie zgłosił ten urlop. Osoba odbierająca telefon powinien wiedzieć co powiedzieć dzwoniącemu np. że przyjmuje zgłoszenie urlopu na żądanie i w jakim czasie pracownik otrzyma potwierdzenie otrzymania tego urlopu.