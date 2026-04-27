Czy za święto 3 maja przysługuje Ci wolny dzień?

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 08:01
Bliski odstęp między świętami państwowymi będącymi jednocześnie dniami wolnymi od pracy powoduje, że przy korzystnym układzie kalendarza biorąc trzy dni urlopu można mieć tydzień wolnego. W tym roku sytuacja taka nie ma miejsca a drugie z tych świąt przypada w niedzielę. Czy przysługuje wolne z ten dzień?.

Słowo majówka nabrało nowego znaczenia. Jak kiedyś była to jednodniowa wycieczka poza miasto na biwak czy nad wodę, to obecnie słowem tym określa się zbieg wolnych dni z uwagi na święta państwowe ustawowo wolne od pracy 1 maja Święto Pracy i 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja. Z punktu widzenia pracownika który chce skorzystać z dłuższego wypoczynek najkorzystniejsze jest gdy dni te wypadają albo po albo przed weekendem tj. poniedziałek-środa czy środa-piątek. Biorąc na wtorek lub w czwartek urlop można wypoczywać pięć dni, przy kolejnych dwóch dniach wolnego w tym tygodniu-siedem.

Święto 3 maja wypadające w niedzielę

Jeśli święto wypada w niedzielę pracownikowi nie przysługuje dzień wolny- praca w święto jest traktowana jak praca w niedzielę. Tym samym nie ma możliwości otrzymania dnia wolnego za święto 3 maja. Dzień wolny przysługuje jedynie gdy święto będące dniem wolnym od pracy wypada w sobotę.

Praca w święta

Natomiast jeśli pracownik wykonuje swą pracę w święta, pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jest to przedział czasowy ustalony u danego pracodawcy między jeden a cztery miesiące. W sytuacji gdy udzielenie wolnego dnia jest niemożliwe, pracownik ma prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100 % stawki godzinowej za każda godzinę pracy wykonanej w święto. Za pracę w święto uważane są czynności wykonywane między godziną 6.00., a tą godziną dnia następnego, chyba, że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina

Kiedy praca w święta jest dozwolona:

- w:

- - ruchu ciągłym np. w elektrociepłowniach

- - transporcie i komunikacji;

- - zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych;

- - dozorze mienia lub ochronie osób;

- - rolnictwie i hodowli;

- przy:

- - pracy zmianowej;

- - niezbędnych remontach – przede wszystkim naprawa awarii;

- - wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną i potrzeby ludzi (gastronomia, działalność hotelarska, jednostki gospodarki komunalnej np. zakłady oczyszczania, opieka zdrowotna oraz nad osobami wymagających całodobowej pomocy albo pieczy);

- w podmiotach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku-muzea, teatry, kina, sale koncertowe, hale sportowe, baseny;

- gdy pracownik ma świadczyć pracę jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta.

kal1.png
Rynek pracy w erze AI. Młodzi z pokolenia Z nie wierzą już w „zawód na całe życie”
Rynek pracy w erze AI. Młodzi z pokolenia Z nie wierzą już w „zawód na całe życie”
Dwa bonusowe dni wolne dla Polaków w 2026
Dni wolne w 2026 roku. Sierpień i grudzień z długimi weekendami dla grupy pracowników
Nowe przepisy o utracie prawa do L4. Ekspert: te rozwiązania nie są rewolucyjne
Nowe przepisy o utracie prawa do L4. Ekspert: te rozwiązania nie są rewolucyjne
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
