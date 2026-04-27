Słowo majówka nabrało nowego znaczenia. Jak kiedyś była to jednodniowa wycieczka poza miasto na biwak czy nad wodę, to obecnie słowem tym określa się zbieg wolnych dni z uwagi na święta państwowe ustawowo wolne od pracy 1 maja Święto Pracy i 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja. Z punktu widzenia pracownika który chce skorzystać z dłuższego wypoczynek najkorzystniejsze jest gdy dni te wypadają albo po albo przed weekendem tj. poniedziałek-środa czy środa-piątek. Biorąc na wtorek lub w czwartek urlop można wypoczywać pięć dni, przy kolejnych dwóch dniach wolnego w tym tygodniu-siedem.

Święto 3 maja wypadające w niedzielę

Jeśli święto wypada w niedzielę pracownikowi nie przysługuje dzień wolny- praca w święto jest traktowana jak praca w niedzielę. Tym samym nie ma możliwości otrzymania dnia wolnego za święto 3 maja. Dzień wolny przysługuje jedynie gdy święto będące dniem wolnym od pracy wypada w sobotę.

Praca w święta

Natomiast jeśli pracownik wykonuje swą pracę w święta, pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jest to przedział czasowy ustalony u danego pracodawcy między jeden a cztery miesiące. W sytuacji gdy udzielenie wolnego dnia jest niemożliwe, pracownik ma prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100 % stawki godzinowej za każda godzinę pracy wykonanej w święto. Za pracę w święto uważane są czynności wykonywane między godziną 6.00., a tą godziną dnia następnego, chyba, że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina

Kiedy praca w święta jest dozwolona:

- w:

- - ruchu ciągłym np. w elektrociepłowniach

- - transporcie i komunikacji;

- - zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych;

- - dozorze mienia lub ochronie osób;

- - rolnictwie i hodowli;

- przy:

- - pracy zmianowej;

- - niezbędnych remontach – przede wszystkim naprawa awarii;

- - wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną i potrzeby ludzi (gastronomia, działalność hotelarska, jednostki gospodarki komunalnej np. zakłady oczyszczania, opieka zdrowotna oraz nad osobami wymagających całodobowej pomocy albo pieczy);

- w podmiotach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku-muzea, teatry, kina, sale koncertowe, hale sportowe, baseny;

- gdy pracownik ma świadczyć pracę jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta.