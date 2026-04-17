Pracownicy narażeni na hałas

Pracownicy narażeni na hałas muszą wykonywać najrzadziej co trzy lata badania otoskopowe (diagnostyka laryngologiczna) i akumetryczne (słuchu) w tym audiometrię tonalną, która określa progi słyszenia.

Pracownicy narażeni na czynniki biologiczne

Osoby mające w swojej pracy kontakt z czynnikami biologicznymi powinni regularnie wykonywać specjalistyczne badania pod kątem wirusów takich jak zapalenia wątroby typu B i C, kleszczowego zapalenia mózgu, HIV, prątki gruźlicy. Testy muszą się odbyć niezwłocznie w przypadku kontaktu z materiałem zakaźnym a co do boreliozy po ukąszeniu przez kleszcza bądź wystąpienia objawów choroby.

Badania narządu wzroku

Rozszerzona diagnostyka-ocena ostrości widzenia, zdolności rozpoznawania barw, widzenia przestrzennego, pola widzenia, dna oka, przezierności soczewek dotyczy pracowników mających kontakt z promieniowaniem jonizującym oraz sztucznym promieniowaniem optycznym.

Badanie mózgu EEG

Badanie mózgu EEG jest wykonywane pracownikom narażonym na działanie pola elektromagnetycznego. Są to osoby mające stały kontakt z prądem pod dużym napięciem m.in. obsługujące elektrownie, linie wysokiego napięcia, stacje transformatorowe i bazowe telefonii komórkowej, nadajniki radiowe i telewizyjne, a także aparaty do wykonywania rezonansu magnetycznego.

Badanie klatki piersiowej

Spirometria to pomiar objętości i pojemności płuc oraz przepływ powietrza w oskrzelach. Przeprowadza się je osobom narażonym na niskie lub wysokie temperatury, pyły z mąki oraz na większość niekorzystnie działających na człowieka pierwiastków i związków chemicznych (m.in. amoniak, chrom, tlenki azotu i glinu).

Badanie EKG oceniające pracę serca zalecane jest pracownikom wykonującym swoje zadania pod presją czasu, a także narażonym na skrajne temperatury jak również na arsen, glikole, pestycydy.

Prześwietlenie klatki piersiowej (RTG) wykonują zatrudnieni mający styczność z pyłami oraz niektórymi pierwiastkami takimi jak bar, chrom, brom

Szczególne rodzaje badań związane z narażeniem na czynniki chemiczne

Rynoskopia przednia to ocena przedniej części jamy nosowej. Przeprowadza się osobom narażonym na działanie chloru, kadmu, niklu i jego związków.

Kontakt z fluorem i fluorkami wymaga zwrócenia uwagi na układ ruchu i oddechowy oraz wykonanie zdjęcia RTG kości jednego przedramienia, miednicy, a po 10 latach kręgosłupa lędźwiowego. Natomiast przy kontakcie z kadmem i jego związkami trzeba prześwietlić nie tylko klatkę piersiową, ale i kości miednicy i podudzia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (j.t.Dz.U. z 2023 r. poz. 607)