Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, 14 sierpnia oraz 28 grudnia 2026 roku wyznaczono dniami wolnymi od pracy. Związane jest to z tym, że święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) przypadają w soboty.

Oznacza to, że członkowie korpusu w tym roku będą mieli dodatkowe dwa długie weekendy. Pierwszy potrwa od 14 sierpnia (piątek) do 16 sierpnia (niedziela). Drugi natomiast od 24 grudnia (czwartek) do 28 grudnia (poniedziałek).

Co Kodeks pracy mówi o dodatkowym dniu wolnym?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeśli natomiast święto wypada w sobotę będącą dniem wolnym od pracy, pracodawca jest zobligowany do wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym.

Jako że korpus służby cywilnej podlega Prezesowi Rady Ministrów, to on podejmuje decyzję, które dni będą wolne dla członków służby poprzez odpowiednie zarządzenie.

Także pracodawcy w instytucjach publicznych i firmach prywatnych muszą zagwarantować dni wolne za przypadające w soboty święta 15 sierpnia i 26 grudnia. Jednak tutaj decyzja zależy tylko od nich. Oczywiście, podobnie jak premier, mogą wyznaczyć dni rekompensaty na 14 sierpnia i 28 grudnia, ale nie mają takiego obowiązku. Ogranicza ich jedynie okres rozliczeniowy.

Kto należy do służby cywilnej?

Służba cywilna działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Jej celem jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Korpus służby cywilnej tworzą osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w około 1800 urzędach administracji rządowej (tzn. podległej Radzie Ministrów).

Osoby zajmujące stanowiska urzędnicze (członkowie korpusu służby cywilnej) zapewniają m.in. ciągłość funkcjonowania administracji rządowej, a ich stosunek pracy trwa niezależnie od zmian kolejnych ekip rządzących.

Przepisy ustawy o służbie cywilnej mają zastosowanie do osób zajmujących stanowiska urzędnicze w następujących urzędach:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

ministerstwach oraz urzędach obsługujących komitety, których przewodniczący wchodzą w skład Rady Ministrów;

urzędach centralnych organów administracji rządowej (tzw. urzędach centralnych, jak np. Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Państwowa Agencja Atomistyki, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Regulacji Energetyki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i inne);

urzędach wojewódzkich;

innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej, podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej (jest to tzw. administracja niezespolona, np. urzędy morskie, urzędy statystyczne, wojewódzkie sztaby wojskowe, wojskowe komendy uzupełnień i inne);

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej;

komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników wojewódzkich oraz powiatowych zespolonych służb, inspekcji i straży (jest to tzw. administracja zespolona, np. wojewódzkie, powiatowe i miejskie komendy Policji, wojewódzkie, powiatowe i miejskie komendy Państwowej Straży Pożarnej, kuratoria oświaty, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, wojewódzkie inspektoraty weterynarii i inne);

Centralnym Biurze Śledczym Policji;

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

Biurze Nasiennictwa Leśnego;

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

W skład korpusu służby cywilnej wchodzą pracownicy służby cywilnej (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), urzędnicy służby cywilnej (zatrudnieni na podstawie mianowania w służbie cywilnej) oraz osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.