Nowe uregulowania mają na celu zminimalizowanie występowania w kosmetykach substancji o działaniu traktowanym jako rakotwórcze, prowadzące do mutacji komórek albo mogących mieć szkodliwy wpływ na możliwość zajścia w ciążę, jej przebieg oraz na dziecko (tzw. substancje CMR). Te składniki co do zasady nie będą mogły być stosowane w kosmetykach, chyba że pod szczególnymi wymogami bezpieczeństwa. Zmiana w przepisach była oparta na opiniach naukowych które zweryfikowały skalę narażenia oraz związane z nim ryzyko dla zdrowia użytkowników tych produktów.

Substancje CMR w kosmetykach

Bardzo ograniczone będzie zastosowanie szkodliwych składników we wszelkich produktach kosmetycznych zarówno pielęgnacyjnych jak i kolorowych, a także zapachowych (wody toaletowe, perfumy). Przepisy które wejdą w życie w najbliższych dniach będą dotyczyć m.in. salicylanu heksylu-sztucznego składnika zapachowego nadającego kosmetykom kwiatowo-owocowy, lekko ziołowy aromat również będący utrwalaczem zapachu. Inny składnik objęty zmianami to o-fenylofenol mający właściwości konserwujące. Srebro w postaci proszku będzie dozwolone do stosowania wyłącznie w pastach do zębów oraz płynach do płukania jamy ustnej w stężeniu 0,05 %, Natomiast pierwiastek ten jako barwnik będzie mógł występować w tej postaci jedynie w produktach do warg oraz w cieniach do oczu w stężeniu 0,2 %.

Jak dużo substancji szkodliwych może się znaleźć w danym produkcie będzie zależało od jego rodzaju, zastosowania (np. czy kosmetyk będzie zmyty wodą czy ma pozostać na skórze) oraz osób korzystających-najbardziej rygorystyczne normy będą dotyczyć wyrobów dla dzieci w szczególności niemowląt.

Obowiązki producentów kosmetyków. Zmiany od 1 maja 2026 r.

Jako, że rozporządzenie pochodzi z 12 stycznia 2026 roku producenci mieli bardzo mało czasu zarówno na weryfikację składu swoich produktów pod kątem nowych przepisów jak i jego ewentualną zmianę. W niektórych przypadkach przy zachowaniu dotychczasowej receptury możliwa jest ich zmiana przeznaczenia czy grupy docelowej np. kosmetyki dla dzieci mogą być używane przez dorosłych, a produkty dla alergików po 1 maja br. nie będą dedykowane tej grupie osób.

Wyroby niezgodne z nowymi normami nie będą mogły być wprowadzanie do obrotu zarówno w handlu detalicznym, jak i hurtowym ani w jakikolwiek sposób udostępniane na rynku Unii Europejskiej. Jednocześnie należy pamiętać, że ze zmianą składu czy przeznaczenia wiąże się konieczność modyfikacji etykiet, a także przeprowadzenie oceny produktu po modyfikacji.