Wychładzanie mieszkania i korzystanie z ciepła lokali wokoło to kradzież ciepła, zwana również pasożytnictwem cieplnym. Osoby, które doprowadzają do takiej sytuacji określane są mianem wampirów energetycznych.

Obowiązki właściciela mieszkania

Właściciel mieszkania ma zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek utrzymywania lokalu w należytym stanie. Wychładzanie lokalu może spowodować pogorszenie stanu ścian, podłóg, stropów, wszelkich instalacji. Może się pojawić wilgoć, pleśń i grzyb. Taka sytuacja bezpośrednio wpływa na sąsiednie mieszkania.

Jak przeciwdziałać pasożytnictwu cieplnemu?

Gdy właściciel przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Jest to środek ostateczny. Poprzez nieruchomość wspólną rozumie się części wspólne budynku-to przede wszystkim korytarze i klatki schodowe.

Uchwała spółdzielni lub wspólnoty dotycząca rozliczenia energii cieplnej

Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia ma możliwość wyliczenie jaki byłby koszt ogrzania danego lokalu aby zapewnić temperaturę 16°C. Kalkulacji dokonuje się mając na względzie metraż mieszkania oraz cenę energii cieplnej . Dochodzenie tej kwoty od właściciela jest możliwe w oparciu o uchwałę wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mając na względzie interes mieszkańców, zasady współżycia społecznego, przepisy prawa i wyrok Sądu Najwyższego.

Regulamin rozliczania energii cieplnej

Druga możliwość przeciwstawieniu się kradzieży ciepła jest zapisanie w regulaminie rozliczania energii cieplnej określające, iż właściciel musi ponieść koszt ogrzania swojego mieszkania do temperatury 16°C, nawet jeśli z takiej możliwości nie skorzystał. Taki regulamin musi zostać zatwierdzony uchwałą wspólnoty lub spółdzielni.

Mieszkanie wynajmowane

Czasem się zdarza, że właściciel mieszkania nie wie iż temperatura w lokalu jest zbyt niska. Taka sytuacja występuje gdy ma podpisaną umowę najmu. Zazwyczaj najemcy ponoszą wszystkie koszty eksploatacyjne w tym energii cieplnej związane z mieszkaniem tym samym zależy im aby były jak najniższe. Dlatego też mogą maksymalnie obniżyć temperaturę w lokalu, w szczególności podczas nieobecności. Aby przeciwdziałać podobnym sytuacją właściwe byłoby wpisanie do umowy najmu, że najemca musi utrzymywać w mieszkaniu-we wszystkich pomieszczeniach-temperaturę nie niższą niż 16°C. Niezastosowanie się do powyższego ustalenia może być przyczyną wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie najemcy.