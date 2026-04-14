Program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” skierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu mieszkaniowego, ale nie mają środków na wkład własny.

Powołując się na dane Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zarządza programem, przedstawiciele portalu przekazali, że w 2025 r. z państwowej gwarancji wkładu własnego skorzystało blisko 21,8 tys. kredytobiorców. „Mimo to kredyty bez wkładu własnego wciąż stanowią niewielki odsetek wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych – w 2025 r. banki udzieliły ich ponad 238 tys.” - wskazali w opublikowanej we wtorek informacji.

Wyższe limity maksymalnej ceny metra kwadratowego mieszkania

Przypomnieli, że od kwietnia 2026 r. w programie obowiązują nowe, wyższe limity maksymalnej ceny metra kwadratowego mieszkania. Ich zdaniem zmiana ta była potrzebna, bo wcześniejsze limity coraz wyraźniej rozmijały się z rynkowymi realiami. W II i III kwartale br. najwyższy limit ceny metra kwadratowego dla nowych mieszkań - jak podali - obowiązuje w Warszawie, gdzie wzrósł kwartał do kwartału o 4 proc., dochodząc do 16,2 tys. zł. Podobna skala podwyżki miała miejsce w Krakowie i Gdańsku, gdzie wojewodowie zwiększyli limity odpowiednio do: 13,7 tys. zł i 13,5 tys. zł za metr kwadratowy.

Zwrócili jednocześnie na drugie kryterium, dotyczące wysokości samej gwarancji BGK. „To właśnie ten warunek najmocniej zawęża pole wyboru, szczególnie w największych i najdroższych metropoliach” - ocenili.

Rośnie liczba miast spełniających kryteria

Z danych wynika, że między marcem a kwietniem 2026 r. liczba mieszkań spełniających oba kryteria wzrosła w większości miast. W Warszawie liczba takich mieszkań zwiększyła się z 257 do 293, w Gdańsku z 308 do 334, a w Katowicach z 232 do 252. Największy przyrost odnotowano w Łodzi – z 757 do 899 mieszkań, a w Poznaniu liczba ta wzrosła z 1030 do 1105 mieszkań.

„Na drugim biegunie pozostaje Kraków. Mimo podwyżki limitu ceny metra kwadratowego liczba mieszkań spełniających oba kryteria wzrosła tam zaledwie z 22 do 37. To wciąż wynik symboliczny jak na jeden z największych rynków mieszkaniowych w kraju” - zauważyli eksperci.

Kredyt bez wkładu własnego. Realna opcja tylko w dwóch miastach

Ocenili, że kredyt bez wkładu własnego jest „realną opcją przede wszystkim w Poznaniu i Łodzi, gdzie dostępnych jest około tysiąca mieszkań spełniających wszystkie warunki”. Natomiast w pozostałych metropoliach pozostaje on niszowy.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” został wprowadzony ustawą z października 2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji części rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy, lecz nie może to być więcej niż 200 tys. zł oraz nie więcej niż 20 proc. lub 30 proc. całkowitej kwoty wydatków, na które zaciągany jest kredyt. Limity maksymalnej ceny metra kwadratowego objętego programem ustalają wojewodowie.

Kredytów dostępnych w programie udzielają obecnie cztery banki: PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Alior Bank oraz Santander Bank.