Zmiany od 1 maja 2026 r. w leczeniu pacjentów na NFZ. Dwa nowe zabiegi dotychczas płatne [Rozporządzenie z 27 marca 2027 r.]

oprac. Iga Leszczyńska
dzisiaj, 15:24
1 maja 2026 r. zacznie obowiązywać znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W rozporządzeniu rozszerzono świadczenia o dwie nowe procedury stosowane m.in. w leczeniu zmian w przewodzie pokarmowym.

1 kwietnia 2026 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Chodzi o dodanie dwóch świadczeń do koszyka świadczeń gwarantowanych w szpitalach.

Nowelizacja rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego do koszyka dodaje dwa nowe zabiegi. Chodzi o endoskopową dyssekcję podśluzówkową (ESD) oraz przezodbytniczą mikrochirurgię endoskopową (TEM). Są to nowoczesne procedury stosowane m.in. w leczeniu zmian w przewodzie pokarmowym. Rozporządzenie wchodzi w życie miesiąc po jego ogłoszeniu, więc rozszerzony koszyk świadczeń gwarantowanych w szpitalach zacznie obowiązywać właśnie od 1 maja 2026 r.

Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa na NFZ: kto będzie mógł skorzystać?

Z endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej będą mogli skorzystać świadczeniobiorcy z rozpoznaniem ICD-10:

  1. C18.0 Jelito ślepe,
  2. C18.1 Wyrostek robaczkowy,
  3. C18.2 Okrężnica wstępująca,
  4. C18.3 Zgięcie wątrobowe,
  5. C18.4 Okrężnica poprzeczna,
  6. C18.5 Zgięcie śledzionowe,
  7. C18.6 Okrężnica zstępująca,
  8. C18.7 Esica,
  9. C18.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego,
  10. C18.9 Okrężnica,
  11. C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego,
  12. C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy,
  13. C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu – u których stwierdzono stopień zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM: T1N0M0 oraz występuje podejrzenie ograniczonej inwazji podśluzówkowej lub u których występują zmiany, które nie mogą być całkowicie usunięte za pomocą innych technik.

W ramach monitorowania efektów leczenia, świadczeniobiorcom przysługiwać będzie wizyta po zabiegu w poradni chirurgicznej lub onkologicznej, lub gastroenterologicznej, a także kontrola efektów leczenia przez 5 lat po zabiegu w ramach poradni. W ramach kontroli efektów leczenia wykonywane będą następujące badania:

  • sigmoidoskopia – co 6 miesięcy, począwszy od trzeciego miesiąca po zabiegu,
  • USG przezodbytnicze lub MRI miednicy z kontrastem – co 3 do 6 miesięcy przez pierwsze 2 lata, kolejne co 6 miesięcy.
Przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa na NFZ: kto będzie mógł skorzystać?

Z przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej będą mogli skorzystać świadczeniobiorcy z rozpoznaniem ICD-10 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy, u których:

  1. stwierdzono stopień zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM: T1;
  2. stwierdzono brak naciekania naczyń limfatycznych lub brak inwazji okołonerwowej;
  3. zmiana jest zlokalizowana na końcu odbytnicy w promieniu 8 cm od brzegu odbytu, zajmuje mniej niż 30 % obwodu jelita, ma mniej niż 3 cm wielkości;
  4. występuje wyraźny margines chirurgiczny (powyżej 3 mm);
  5. stwierdzono brak dowodów na limfadenopatię w obrazowaniu przed leczeniem.

W ramach monitorowania efektów leczenia, świadczeniobiorcom przysługiwać będzie wizyta po zabiegu w poradni przyszpitalnej – chirurgicznej lub onkologicznej oraz kontrola efektów leczenia przez 5 lat po zabiegu. W ramach kontroli efektów leczenia wykonywane będą następujące badania:

  • USG przezodbytnicze lub MRI z kontrastem – co 3 do 6 miesięcy przez pierwsze 2 lata, kolejne co 6 miesięcy,
  • kolonoskopia – w pierwszym, trzecim i piątym roku po zabiegu.

Nowe zabiegi a ich dostępność

To, że zabiegi pojawiły się w rozporządzeniu, nie oznacza, że będzie można je wszędzie wykonywać. Znowelizowane rozporządzenie określa także wymagania formalne, personalne i sprzętowe, które placówki muszą spełniać, by móc przeprowadzać powyższe zabiegi. Oznacza to, że jeśli któreś z powyższych wymagań nie zostaną przez daną placówkę spełnione – nie będzie można przeprowadzić danego zabiegu w tej konkretnej placówce.

Podstawa prawa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2026 poz. 443)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: forsal.pl
Źródło: forsal.pl
