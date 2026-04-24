1 kwietnia 2026 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Chodzi o dodanie dwóch świadczeń do koszyka świadczeń gwarantowanych w szpitalach.

Zmiany od 1 maja 2026 r. w leczeniu pacjentów na NFZ. Dojdą dwa nowe zabiegi dotychczas płatne.

Nowelizacja rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego do koszyka dodaje dwa nowe zabiegi. Chodzi o endoskopową dyssekcję podśluzówkową (ESD) oraz przezodbytniczą mikrochirurgię endoskopową (TEM). Są to nowoczesne procedury stosowane m.in. w leczeniu zmian w przewodzie pokarmowym. Rozporządzenie wchodzi w życie miesiąc po jego ogłoszeniu, więc rozszerzony koszyk świadczeń gwarantowanych w szpitalach zacznie obowiązywać właśnie od 1 maja 2026 r.

Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa na NFZ: kto będzie mógł skorzystać?

Z endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej będą mogli skorzystać świadczeniobiorcy z rozpoznaniem ICD-10:

C18.0 Jelito ślepe, C18.1 Wyrostek robaczkowy, C18.2 Okrężnica wstępująca, C18.3 Zgięcie wątrobowe, C18.4 Okrężnica poprzeczna, C18.5 Zgięcie śledzionowe, C18.6 Okrężnica zstępująca, C18.7 Esica, C18.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego, C18.9 Okrężnica, C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego, C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy, C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu – u których stwierdzono stopień zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM: T1N0M0 oraz występuje podejrzenie ograniczonej inwazji podśluzówkowej lub u których występują zmiany, które nie mogą być całkowicie usunięte za pomocą innych technik.

W ramach monitorowania efektów leczenia, świadczeniobiorcom przysługiwać będzie wizyta po zabiegu w poradni chirurgicznej lub onkologicznej, lub gastroenterologicznej, a także kontrola efektów leczenia przez 5 lat po zabiegu w ramach poradni. W ramach kontroli efektów leczenia wykonywane będą następujące badania:

sigmoidoskopia – co 6 miesięcy, począwszy od trzeciego miesiąca po zabiegu,

USG przezodbytnicze lub MRI miednicy z kontrastem – co 3 do 6 miesięcy przez pierwsze 2 lata, kolejne co 6 miesięcy.

Przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa na NFZ: kto będzie mógł skorzystać?

Z przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej będą mogli skorzystać świadczeniobiorcy z rozpoznaniem ICD-10 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy, u których:

stwierdzono stopień zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM: T1; stwierdzono brak naciekania naczyń limfatycznych lub brak inwazji okołonerwowej; zmiana jest zlokalizowana na końcu odbytnicy w promieniu 8 cm od brzegu odbytu, zajmuje mniej niż 30 % obwodu jelita, ma mniej niż 3 cm wielkości; występuje wyraźny margines chirurgiczny (powyżej 3 mm); stwierdzono brak dowodów na limfadenopatię w obrazowaniu przed leczeniem.

W ramach monitorowania efektów leczenia, świadczeniobiorcom przysługiwać będzie wizyta po zabiegu w poradni przyszpitalnej – chirurgicznej lub onkologicznej oraz kontrola efektów leczenia przez 5 lat po zabiegu. W ramach kontroli efektów leczenia wykonywane będą następujące badania:

USG przezodbytnicze lub MRI z kontrastem – co 3 do 6 miesięcy przez pierwsze 2 lata, kolejne co 6 miesięcy,

kolonoskopia – w pierwszym, trzecim i piątym roku po zabiegu.

Nowe zabiegi a ich dostępność

To, że zabiegi pojawiły się w rozporządzeniu, nie oznacza, że będzie można je wszędzie wykonywać. Znowelizowane rozporządzenie określa także wymagania formalne, personalne i sprzętowe, które placówki muszą spełniać, by móc przeprowadzać powyższe zabiegi. Oznacza to, że jeśli któreś z powyższych wymagań nie zostaną przez daną placówkę spełnione – nie będzie można przeprowadzić danego zabiegu w tej konkretnej placówce.