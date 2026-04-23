Ruszyły kontrole ARiMR 2026. Kara może oznaczać utratę dopłat. Czy kontrola z ARiMR musi być zapowiedziana?

Ruszyły kontrole ARiMR w gospodarstwach rolnych 2026
Inspektorzy sprawdzają czy dane podane we wnioskach o dopłaty i dotacje zgadzają się ze stanem faktycznym. Podczas inspekcji porównują deklaracje z rzeczywistością, zarówno w dokumentach, jak i na polach.
Jak podkreśla ARiMR, kontrola na miejscu to element systemu wypłaty wsparcia. Ma potwierdzić, że pieniądze trafią tam, gdzie powinny i są przyznawane na podstawie prawdziwych danych.
Agencja jasno zaznacza, że sama kontrola nie jest powodem do niepokoju. To zwykła weryfikacja, bez domyślnych podejrzeń wobec rolnika.
Na czym polega kontrola w gospodarstwie?
Kontrola to fizyczna wizyta inspektorów w gospodarstwie albo w miejscu realizacji inwestycji np. na polu. W jej trakcie sprawdzane jest, czy:
- powierzchnia upraw zgadza się z deklaracją,
- realizowane inwestycje istnieją i są zgodne z wnioskiem,
- dokumentacja potwierdza podane informacje.
To jeden z kluczowych etapów przyznawania i wypłaty dopłat, bez niego system nie mógłby działać wiarygodnie.
Kto może spodziewać się kontroli?
Nie każde gospodarstwo zostanie sprawdzone. Do kontroli trafia około 5% wniosków. Wybór gospodarstwa do kontroli odbywa się na dwa sposoby:
- losowo,
- na podstawie analizy ryzyka, czyli np. nietypowych danych we wniosku.
Podsumowując, samo znalezienie się w grupie kontrolowanych nie oznacza żadnych nieprawidłowości. To element systemu kontroli.
Czy kontrola z ARiMR musi być zapowiedziana?
Zasadą jest brak wcześniejszego uprzedzenia o kontroli. Inspektorzy mogą pojawić się bez zapowiedzi, aby ocenić rzeczywisty stan gospodarstwa rolnego.
Są jednak wyjątki. Jeśli do przeprowadzenia kontroli konieczna jest obecność rolnika, możliwe jest wcześniejsze powiadomienie o wizycie.
Jakie kary grożą rolnikom w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli?
Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli oznacza kary dla rolnika, czyli zmniejszenie lub nieprzyznanie płatności w danym roku oraz sankcje wieloletnie.
Ponadto „w przypadku stwierdzenia podczas kontroli na miejscu zaniechania prowadzenia działalności rolniczej na danej działce co najmniej w roku bieżącym i w roku poprzednim, mogą zostać wznowione postępowania w sprawie przyznania płatności bezpośrednich z lat poprzednich, co może skutkować koniecznością zwrotu przez rolnika przyznanych mu wówczas płatności” - wyjaśnia nam ARiMR.
Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o dopłaty?
Z danych ARiMR wynika, że najczęściej dopłaty były zmniejszane za:
- zawyżoną deklarację gruntów,
- opóźnienie w złożeniu wniosku,
- uchybienia w wymogach dla ekoschematów,
- niespełnienie minimalnej powierzchni gospodarstwa lub minimalnej kwoty płatności.