Ruszyły kontrole ARiMR 2026. Kara może oznaczać utratę dopłat. Czy kontrola z ARiMR musi być zapowiedziana?

Ruszyły kontrole ARiMR w gospodarstwach rolnych 2026

Inspektorzy sprawdzają czy dane podane we wnioskach o dopłaty i dotacje zgadzają się ze stanem faktycznym. Podczas inspekcji porównują deklaracje z rzeczywistością, zarówno w dokumentach, jak i na polach.

Jak podkreśla ARiMR, kontrola na miejscu to element systemu wypłaty wsparcia. Ma potwierdzić, że pieniądze trafią tam, gdzie powinny i są przyznawane na podstawie prawdziwych danych.

Agencja jasno zaznacza, że sama kontrola nie jest powodem do niepokoju. To zwykła weryfikacja, bez domyślnych podejrzeń wobec rolnika.

Na czym polega kontrola w gospodarstwie?

Kontrola to fizyczna wizyta inspektorów w gospodarstwie albo w miejscu realizacji inwestycji np. na polu. W jej trakcie sprawdzane jest, czy:

powierzchnia upraw zgadza się z deklaracją,

realizowane inwestycje istnieją i są zgodne z wnioskiem,

dokumentacja potwierdza podane informacje.

To jeden z kluczowych etapów przyznawania i wypłaty dopłat, bez niego system nie mógłby działać wiarygodnie.

Kto może spodziewać się kontroli?

Nie każde gospodarstwo zostanie sprawdzone. Do kontroli trafia około 5% wniosków. Wybór gospodarstwa do kontroli odbywa się na dwa sposoby:

losowo,

na podstawie analizy ryzyka, czyli np. nietypowych danych we wniosku.

Podsumowując, samo znalezienie się w grupie kontrolowanych nie oznacza żadnych nieprawidłowości. To element systemu kontroli.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Czy kontrola z ARiMR musi być zapowiedziana?

Zasadą jest brak wcześniejszego uprzedzenia o kontroli. Inspektorzy mogą pojawić się bez zapowiedzi, aby ocenić rzeczywisty stan gospodarstwa rolnego.

Są jednak wyjątki. Jeśli do przeprowadzenia kontroli konieczna jest obecność rolnika, możliwe jest wcześniejsze powiadomienie o wizycie.

Jakie kary grożą rolnikom w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli?

Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli oznacza kary dla rolnika, czyli zmniejszenie lub nieprzyznanie płatności w danym roku oraz sankcje wieloletnie.

Ponadto „w przypadku stwierdzenia podczas kontroli na miejscu zaniechania prowadzenia działalności rolniczej na danej działce co najmniej w roku bieżącym i w roku poprzednim, mogą zostać wznowione postępowania w sprawie przyznania płatności bezpośrednich z lat poprzednich, co może skutkować koniecznością zwrotu przez rolnika przyznanych mu wówczas płatności” - wyjaśnia nam ARiMR.

Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o dopłaty?

Z danych ARiMR wynika, że najczęściej dopłaty były zmniejszane za: