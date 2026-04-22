Czy można odroczyć składkę ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy przejściowo mają trudności z opłaceniem składek, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczenie terminu płatności. Rozwiązanie to pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy, uzgodniony termin i uniknąć negatywnych konsekwencji braku wpłat. Odroczenie może dotyczyć składek w pełnej wysokości, ale wyłącznie tych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu wymagalności należności.

Ważne Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. W przypadku, gdy ZUS odmówi odroczenia, należy zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

W przypadku przyznania ulgi nie są naliczane odsetki za zwłokę. Zamiast nich pobierana jest opłata prolongacyjna w wysokości 50 proc. stawki odsetek obowiązującej w dniu podpisania umowy. W niektórych sytuacjach ulga może być traktowana jako pomoc publiczna.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek [Formularz RSO]

Aby skorzystać z odroczenia, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek, w którym wskaże m.in. okres objęty odroczeniem oraz rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju działalności i formy opodatkowania. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Wniosek można złożyć:

elektronicznie przez portal eZUS (formularz RSO),

pisemnie i wysłać pocztą, bądź złożyć osobiście/przez pełnomocnika w placówce,

ustnie do protokołu w placówce ZUS,

telefonicznie przez Centrum Kontaktu Klientów.

