Odroczenie terminu płatności składek ZUS. Kto może skorzystać i jak złożyć wniosek?

dzisiaj, 18:38
Przedsiębiorcy z problemami finansowymi mogą wystąpić do ZUS o odroczenie płatności składek. To rozwiązanie pozwala uniknąć odsetek za zwłokę i zachować płynność finansową, ale wymaga złożenia wniosku najpóźniej w dniu terminu płatności.

Czy można odroczyć składkę ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy przejściowo mają trudności z opłaceniem składek, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczenie terminu płatności. Rozwiązanie to pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy, uzgodniony termin i uniknąć negatywnych konsekwencji braku wpłat. Odroczenie może dotyczyć składek w pełnej wysokości, ale wyłącznie tych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu wymagalności należności.

Ważne

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. W przypadku, gdy ZUS odmówi odroczenia, należy zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

W przypadku przyznania ulgi nie są naliczane odsetki za zwłokę. Zamiast nich pobierana jest opłata prolongacyjna w wysokości 50 proc. stawki odsetek obowiązującej w dniu podpisania umowy. W niektórych sytuacjach ulga może być traktowana jako pomoc publiczna.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2025: termin, zasady, zwrot nadpłaty, korekta
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek [Formularz RSO]

Aby skorzystać z odroczenia, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek, w którym wskaże m.in. okres objęty odroczeniem oraz rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju działalności i formy opodatkowania. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie przez portal eZUS (formularz RSO),
  • pisemnie i wysłać pocztą, bądź złożyć osobiście/przez pełnomocnika w placówce,
  • ustnie do protokołu w placówce ZUS,
  • telefonicznie przez Centrum Kontaktu Klientów.

Polecamy: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 199, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, z późn. zm.).

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
