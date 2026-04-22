Czy można odroczyć składkę ZUS?
Przedsiębiorcy, którzy przejściowo mają trudności z opłaceniem składek, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczenie terminu płatności. Rozwiązanie to pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy, uzgodniony termin i uniknąć negatywnych konsekwencji braku wpłat. Odroczenie może dotyczyć składek w pełnej wysokości, ale wyłącznie tych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu wymagalności należności.
Ważne
Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. W przypadku, gdy ZUS odmówi odroczenia, należy zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.
W przypadku przyznania ulgi nie są naliczane odsetki za zwłokę. Zamiast nich pobierana jest opłata prolongacyjna w wysokości 50 proc. stawki odsetek obowiązującej w dniu podpisania umowy. W niektórych sytuacjach ulga może być traktowana jako pomoc publiczna.
Wniosek o odroczenie terminu płatności składek [Formularz RSO]
Aby skorzystać z odroczenia, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek, w którym wskaże m.in. okres objęty odroczeniem oraz rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju działalności i formy opodatkowania. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji finansowej przedsiębiorcy.
Wniosek można złożyć:
- elektronicznie przez portal eZUS (formularz RSO),
- pisemnie i wysłać pocztą, bądź złożyć osobiście/przez pełnomocnika w placówce,
- ustnie do protokołu w placówce ZUS,
- telefonicznie przez Centrum Kontaktu Klientów.
Polecamy: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia
Podstawa prawa
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 199, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, z późn. zm.).