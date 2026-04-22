Z-bloger wypunktował dronową elitę Putina. "Musimy działać jak wróg"

Wojciech Rodak
dzisiaj, 15:32
[aktualizacja dzisiaj, 15:48]
Rosyjska elitarna jednostka dronowa Rubikon podała statystyki dotyczące ponad 24 tys. uderzeń, jakie przeprowadziła na froncie w Ukrainie. Choć do tych danych – jak do każdego komunikatu armii Kremla – należy podchodzić ostrożnie, wskazują one jasno, że priorytetem jest niszczenie sprzętu wojskowego i fortyfikacji, a nie żołnierzy przeciwnika. Rosyjscy prowojenni blogerzy uważają, że wobec braku postępów rosyjskiej ofensywy jest to błąd. "Musimy pilnie przesunąć nacisk na niszczenie siły żywej przeciwnika. Wróg już to robi i przynosi to efekty" – napisał jeden z nich.

Rosjanie stawiają na niszczenie sprzętu

Rosjanie powołali jednostkę dronową Rubikon latem 2024 r. Od tamtej pory – według rosyjskich danych – przeprowadziła ona ponad 24,5 tys. uderzeń. Dokładne statystyki jej działalności można śledzić na stronie lostarmour.info. Jak wspomniano, należy do nich podchodzić z dużą ostrożnością – z dużym prawdopodobieństwem są zawyżone.

Kilka dni temu Borys Rożin – autor popularnego prowojennego kanału Colonelcassad na Telegramie (761 tys. obserwujących) – opracował dane o trafieniach publikowane przez Rubikon. Ich struktura wygląda następująco:
 

  • 36,7 proc. – systemy bezzałogowe (wielowirnikowe i samolotowe UAV, roboty naziemne)
  • 16,7 proc. – sprzęt łączności i rozpoznania
  • 15,8 proc. – umocnione cele naziemne (pozycje desantowe, fortyfikacje polowe)
  • 12,2 proc. – pojazdy nieopancerzone
  • 8,7 proc. – pojazdy opancerzone (czołgi i wozy bojowe)
  • 6,6 proc. – żołnierze poza schronieniami
  • 2,1 proc. – systemy artyleryjskie (działa samobieżne, MLRS, artyleria holowana i moździerze)
  • 0,3 proc. – infrastruktura
  • 0,5 proc. – inne cele
  • 0,4 proc. – działania bojowe we współpracy z rosyjskimi Siłami Powietrzno-Kosmicznymi.

"To bardzo niepokojące"

Inny prowojenny rosyjski kanał – Notatki Weteranów (niemal 300 tys. obserwujących) – ocenia te dane jako "bardzo niepokojące". Zestawia je z informacjami dotyczącymi strat zadawanych przez Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Według autorów około 30 proc. trafień ukraińskich dronów dotyczy siły żywej, podczas gdy w przypadku Rosjan jest to jedynie 6,6 proc.

Autor bloga przytacza przykładowe raporty ukraińskich wojsk dronowych:

– lipiec 2025: w ciągu miesiąca zniszczono 23 433 cele, z czego 5 134 stanowiła siła żywa. Jej udział wyniósł ok. 21,9 proc. (średnio 166 z 756 celów dziennie)
– pierwsza połowa kwietnia 2026: w ciągu 15 dni trafiono 20 022 cele, z czego 4 840 to personel. Udział siły żywej wyniósł ok. 24,2 proc.
– 7 miesięcy (od czerwca 2025 do stycznia 2026): łącznie trafiono ponad 168 000 celów, z czego 50 238 stanowił personel. Udział siły żywej wyniósł ok. 29,9 proc.

"Musimy pilnie przesunąć nacisk na niszczenie siły żywej przeciwnika. Wróg już to robi i przynosi to efekty. Znacznie łatwiej zbudować samochód czy czołg w fabryce, niż wyszkolić żołnierza piechoty. To aksjomat i ekonomia wojny. Cyniczne, brutalne, ale prawdziwe" – podsumowuje.

Dlaczego Ukraińcy tracą więcej sprzętu niż Rosjanie?

Przypomnijmy, że mniej więcej od lata 2025 r. Ukraińcy tracą na froncie więcej sprzętu niż Rosjanie. Jakub Janovsky – analityk związany z blogiem militarnym Oryx, który dokumentuje straty obu stron wojny – wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. W odróżnieniu od armii Putina – która w strefie przyfrontowej porusza się głównie na motocyklach, wózkach golfowych czy samochodach – Ukraińcy nadal korzystają z bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych. Z prostego powodu – priorytetem jest ochrona życia żołnierzy, których im brakuje, przed atakami dronów. Utrata takiego pojazdu jest dla nich mniej dotkliwa – otrzymali ich z Zachodu około 15 tys. sztuk.

Dodatkowo siły ukraińskie coraz częściej wykorzystują drony naziemne do logistyki oraz ewakuacji rannych w strefie przyfrontowej. Te też są celem ataków rosyjskich bezzałogowców.

Powiązane
atak dronów ropa naftowa Rosja wojna w Ukrainie
Ukraińcy wyłączyli trzy rafinerie w tydzień. Kreml obawia się kryzysu paliwowego
Patriot pociski przechwytujące USA iran 2026
Wojna z Iranem wyczerpała arsenał USA. Ujawnili alarmujące dane
USA ukraińska armia pociski manewrujące Rusty Dagger
To może być przełom dla Ukrainy. F-16 pośle "Zardzewiały Sztylet" w serce Rosji
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
zakaz, dom, nieruchomości, działka, budowa
Zakaz budowy domu na własnej działce. Zakup nieruchomości może okazać się kosztowną pomyłką
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm. Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet?
