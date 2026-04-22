Forsal logo

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2025: termin, zasady, zwrot nadpłaty, korekta

oprac. Iga Leszczyńska
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 16:58
Successful,Happy,Caucasian,Mature,Business,Man,Holding,Papers,Walking,In
Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja 2026 r. na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 r. Dokument należy uwzględnić w rozliczeniu za kwiecień.

Do 20 maja 2026 r. część przedsiębiorców musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Obowiązek ten dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Rozliczenie pozwala ustalić faktyczną wysokość składki zdrowotnej na podstawie osiągniętych dochodów lub przychodów w minionym roku.

Zobacz również

Kiedy nie trzeba składać rozliczenia składki zdrowotnej?

Z obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy przez cały 2025 r. mieli zawieszoną działalność. Wyjątek stanowią osoby, które wznowiły działalność w styczniu 2026 r. i rozliczają się na zasadach ogólnych – w ich przypadku konieczne jest złożenie rozliczenia za 2025 r. Obowiązek dotyczy także osób, które rozpoczęły działalność w styczniu 2026 r. lub zakończyły ją w 2025 r., o ile choć przez jeden dzień podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kiedy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, a przedsiębiorca nie ma zaległości, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot (RZS-R) i udostępni go na koncie w portalu eZUS. Wniosek należy sprawdzić, uzupełnić numer rachunku, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r. Zwrot środków nastąpi do 3 sierpnia 2026 r.

Brak złożenia wniosku oznacza, że nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych składek. W przypadku niedopłaty przedsiębiorca musi uregulować brakującą kwotę do 20 maja 2026 r.

Polecamy: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia

Korekta składki zdrowotnej za 2025 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorygować wysokość składek za poszczególne miesiące 2025 r., powinni złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu składania wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie ubiegają się o zwrot, czas na korektę mija 1 lipca 2026 r.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRoczne rozliczenie składki zdrowotnej 2025: termin, zasady, zwrot nadpłaty, korekta »
Tematy: ZUSwniosekprzedsiębiorcaskładka zdrowotna
Businessman,During,Working,Hours,Rejecting,Call,From,Unknown,Number.,Unknown
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj