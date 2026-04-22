Do 20 maja 2026 r. część przedsiębiorców musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Obowiązek ten dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Rozliczenie pozwala ustalić faktyczną wysokość składki zdrowotnej na podstawie osiągniętych dochodów lub przychodów w minionym roku.

Kiedy nie trzeba składać rozliczenia składki zdrowotnej?

Z obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy przez cały 2025 r. mieli zawieszoną działalność. Wyjątek stanowią osoby, które wznowiły działalność w styczniu 2026 r. i rozliczają się na zasadach ogólnych – w ich przypadku konieczne jest złożenie rozliczenia za 2025 r. Obowiązek dotyczy także osób, które rozpoczęły działalność w styczniu 2026 r. lub zakończyły ją w 2025 r., o ile choć przez jeden dzień podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kiedy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata, a przedsiębiorca nie ma zaległości, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o jej zwrot (RZS-R) i udostępni go na koncie w portalu eZUS. Wniosek należy sprawdzić, uzupełnić numer rachunku, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 r. Zwrot środków nastąpi do 3 sierpnia 2026 r.

Brak złożenia wniosku oznacza, że nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych składek. W przypadku niedopłaty przedsiębiorca musi uregulować brakującą kwotę do 20 maja 2026 r.

Korekta składki zdrowotnej za 2025 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorygować wysokość składek za poszczególne miesiące 2025 r., powinni złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu składania wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie ubiegają się o zwrot, czas na korektę mija 1 lipca 2026 r.