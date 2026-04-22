W mojej praktyce radcowskiej oraz mediacyjnej coraz częściej spotykam się z sytuacjami, w których milczenie drugiej strony blokuje realizację kluczowych etapów inwestycji lub uniemożliwia zamknięcie projektów w branżach o wysokiej dynamice, takich jak e-commerce czy TSL. Poniżej przedstawiam analizę instrumentów prawnych, które pozwalają skutecznie „wywołać kontrahenta do tablicy” i zabezpieczyć interesy Twojej firmy.

Pułapka milczenia: Kiedy brak odpowiedzi oznacza zgodę?

W polskim systemie prawnym milczenie co do zasady nie jest oświadczeniem woli. Istnieją jednak wyjątki, które jako przedsiębiorca możesz (i powinieneś) wykorzystać. Będą to np. stałe stosunki gospodarcze (art. 68(2) Kodeksu cywilnego). Jeżeli pozostajesz z kontrahentem w stałych relacjach, brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę zawarcia umowy w ramach Twojej działalności może zostać uznany za jej przyjęcie.

Przykład Producent odzieży współpracujący z hurtownią od lat wysyła zamówienie na konkretną partię materiału. Hurtownia nie odpowiada przez tydzień, ale po miesiącu domaga się zapłaty, twierdząc, że umowa została zawarta „milcząco”. W takich przypadkach brak reakcji działa jak miecz obosieczny.

Formalne wezwanie. "Ostatnie ostrzeżenie" przed sądem

Jeśli kontrahent unika kontaktu w trakcie realizacji umowy, pierwszym krokiem nie powinna być kolejna wiadomość na komunikatorze, lecz formalne wezwanie do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem terminu pod rygorem odstąpienia od umowy lub naliczenia kar umownych. Kluczowe jest wysłanie wezwanie także listem poleconym na adres wskazany w CEIDG lub KRS. Oświadczenie uważa się za złożone, gdy adresat mógł zapoznać się z jego treścią. „Ghosting” pocztowy (niepodejmowanie awizowanej przesyłki) jest bezskuteczny wobec domniemania doręczenia.

Narzędzia nacisku w umowach: Prewencja jest tańsza niż proces

Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej radzą sobie przedsiębiorcy, którzy na etapie negocjowania kontraktu przewidzieli mechanizmy na wypadek braku współpracy (tzw. duty to cooperate).

Kary umowne za brak współdziałania: Można zastrzec karę pieniężną za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu niezbędnych informacji lub dokumentów (np. w branży IT przy akceptacji sprintów).

Zastępcze wykonanie: W przypadku braku kontaktu, możesz wystąpić do sądu o upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika przez inny podmiot.

Mediacja gospodarcza jako alternatywa dla impasu

Jako mediator sądowy często widzę, że przyczyną ghostingu nie jest zła wola, lecz paraliż decyzyjny lub problemy wewnętrzne kontrahenta. Zaproszenie do mediacji jeszcze przed wytoczeniem powództwa jest sygnałem profesjonalizmu i dobrej woli. Mediacja pozwala na szybkie i tańsze rozwiązanie sporu oraz ochronę wzajemnej relacji biznesowej. To często najszybsza droga do odzyskania kontaktu z „zaginionym” partnerem biznesowym.

Ghosting w biznesie to ryzyko, którym należy zarządzać. Jeśli Twój kontrahent zamilkł, nie czekaj bezczynnie. Przejście na drogę formalną, tj. od wezwania po mediację nie musi oznaczać końca relacji, ale jest niezbędne dla ochrony Twojego biznesu przed stratami wynikającymi z niedotrzymania terminów.