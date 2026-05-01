Gdzie szukać pomocy medycznej w trakcie wyjazdu na majówkę? Lista punktów

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 08:30
Gdzie szukać pomocy medycznej w czasie majówki?
W czasie świąt i weekendów wiele przychodni nie działa, czynne są natomiast punkty nocnej i świątecznej opieki medycznej. Gdzie zgłosić się po pomoc stomatologiczną, gdzie w razie infekcji, a gdzie w stanach nagłych? Oto lista punktów, w których otrzymamy pomoc w trakcie weekendu majowego.

Gdzie zgłosić się w razie gorączki, nagłego bólu zęba, infekcji?

Gorączkę, infekcję, nagły ból brzucha lub gardła

  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NiŚOZ)
  • Bez skierowania, bez rezerwacji, możesz iść do dowolnej placówki

Silny ból zęba, obrzęk, stan zapalny

  • Dyżur stomatologiczny NFZ
  • Tylko pomoc doraźna w nagłych przypadkach

Uraz, wypadek, duszności, krwotok, złamanie

  • SOR lub Izba Przyjęć
  • Tylko stany nagłe i zagrożenie życia

Nie wiesz, gdzie się zgłosić lub który punkt dyżuruje

  • Bezpłatna, całodobowa infolinia NFZ
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na zasadach zbliżonych do podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyżurujący lekarz w placówce udziela porad:

  • na miejscu w placówce
  • telefonicznie
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Pielęgniarka udzieli świadczeń medycznych:

  • w placówce
  • w uzasadnionych przypadkach – w domu pacjenta.
Kiedy skorzystać z NiŚOZ?

Z pomocy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
  • istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
  • zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej
  • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką
  • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych
  • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych
  • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

Godziny działania placówek NiŚOZ

  • od poniedziałku do piątku: 18:00 – 8:00
  • w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (w tym w majówkę): całodobowo.

Jak skorzystać z pomocy medycznej w majówkę?

Wystarczy zgłosić się do dowolnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, najbliższej miejsca pobytu.

Warto pamiętać:

  • nie trzeba się wcześniej zapisywać,
  • nie trzeba mieć skierowania,
  • pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 

Co przysługuje pacjentowi w NiŚOZ?

  • Porada lekarska.
  • Zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki.
  • Zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne.
  • E-recepty na potrzebne leki.
Czego pacjent nie uzyska w NiŚOZ?

  • Wizyty kontrolnej, w ramach wcześniej rozpoczętego leczenia.
  • Recepty na przyjmowane stale leki w chorobie przewlekłej.
  • Zaświadczeń o stanie zdrowia.

Gdzie znajduje się najbliższa placówka NiŚOZ?

Adresy placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępne są w serwisie NFZ i Ministerstwa Zdrowia: pacjent.gov.pl

Znajdź najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy zgłosić się do izby przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.

Takie sytuacje wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych i szybkiej diagnostyki. W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie kolejność zgłoszenia. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania. 

Pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza specjalisty. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany, albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego.

Adresy i dane kontaktowe do SOR i izb przyjęć [MAPA]

Ratownictwo medyczne – 112 lub 999

W przypadku bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia.

Pierwsza pomoc w aplikacji mobilnej mojeIKP

Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie musiał udzielić pierwszej pomocy. Jak to zrobić? W aplikacji mobilnej mojeIKP można znaleźć praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje jak prawidłowo wykonać czynności ratujące życie.

Aplikacja jest bezpłatna. Wystarczy pobrać ją na telefon komórkowy. Co istotne, aby uruchomić pierwszą pomoc, nie trzeba logować się do aplikacji.

Bezpłatna i całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590

Przez 24 godziny na dobę - również w czasie długiego weekendu majowego, do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pod bezpłatnym i całodobowym numerem telefonu 800 190 590 każdy uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy medycznej. Konsultanci podpowiedzą m.in., gdzie jest najbliższy szpital oraz punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ

Publikujący informację: Aneta Gardian

Publikacja informacji: 30.04.2026 12:54

Aktualizacja informacji: 30.04.2026 13:16

Źródło: Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

